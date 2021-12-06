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Неделя начнется с осадков: где в Украине ожидать снег (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
6 декабря, 06:00
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Теплее всего в этот день будет на юге нашей страны
Кроме осадков, ожидаются порывы ветра 5-10 м/с/Коллаж: Сегодня
Кроме осадков, ожидаются порывы ветра 5-10 м/с/Коллаж: Сегодня

В понедельник, 6 декабря, почти всю Украину накроют осадки. Ожидается холодная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Снег стоит ожидать в Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Дождь пройдет в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — юго-восточный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 0 до +4 градусов. На востоке стоит ожидать 1-4 градуса тепла.

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В северных регионах — +1-8 градусов. На юге будет 6-11 градусов тепла.

В Киеве прогнозируют мокрый снег с дождем, 1-3 градуса тепла, а в Симферополе будет сухо, +9-11 градусов.

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Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает.

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