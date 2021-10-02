Недетские развлечения: злоумышленники распространяли наркотики под видом игрушек

Преступная группа осуществляла изготовление и масштабную реализацию метамфетамина в Украине и за ее пределами

Жители Одесской области распространяли метамфетамин под видом детских игрушек / Фото: Коллаж: Сегодня

Жители Одесской области распространяли метамфетамин под видом детских игрушек. Они обустроили лабораторию для изготовления сильнодействующего психотропа и его фасовки для дальнейшей реализации.

Об этом пишет пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

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Преступники подыскивали покупателей и продавали психотропные вещества через интернет. Оперативникам Госпогранслужбы удалось задокументировать факт контрабанды более 1 кг метамфетамина в детских игрушках в Австралию.

Правоохранители изъяли в местах жительства фигурантов средства и принадлежности для изготовления метамфетамина, около 150 граммов наркотических веществ и около 20 килограммов прекурсоров.

В ближайшее время в суде будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для фигурантов дела.

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Сколько наркотиков изъяли с начала года

По данным Нацполиции, в Украине за семь месяцев этого года изъяли более 840 кг наркотических средств и психотропных веществ. Их ориентировочная стоимость – более 228 млн грн.

В каких областях нашли больше всего наркотиков:

Днепропетровская;

Харьковская;

Донецкая.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве обнаружили две международные посылки, в которых из Казахстана в Украину пытались прислать препараты с содержанием психотропных веществ.

Кроме того, в Кировоградской области разоблачили нарушителей, распространяли психотропы под видом таблеток для похудения.