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Недра, "оборонка" и санкции против Фирташа и Фукса. Итоги заседания СНБО

18 июня 2021 20:07

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Совет принял оборонно-промышленную стратегию, ввел новые санкции и начал отзывать лицензии на добычу недр

Один из подсанкционных бизнесменов уже заявил о готовности судиться из-за решения СНБО. Фото: коллаж "Сегодня"

Один из подсанкционных бизнесменов уже заявил о готовности судиться из-за решения СНБО. Фото: коллаж "Сегодня"

Совет национальной безопасности и обороны Украины провел очередное заседание, рассмотрев четыре основных вопроса, которые касаются оборонной сферы, санкций и использования природных недр.

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Сайт "Сегодня" собрал все, что известно о сегодняшних решениях СНБО.

Оборонная стратегия

На заседании совета приняли Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

Главная цель документа определение основных направлений и задач государственной военно-промышленной политики, в том числе совершенствование системы стандартизации, унификации и управления качеством продукции в соответствии со стандартами НАТО.

Военно-техническое сотрудничество Украины с другими государствами

Вопрос рассматривался тайно.

Санкции

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СНБО принял несколько решений, относительно санкций, которые были введены раньше, а также решил расширить меры давления.

В частности:

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Фукс уже назвал это личной местью секретаря СНБО Алексея Данилова и пообещал решать этот вопрос в суде.

Добыча полезных ископаемых

Государство аннулировало десять лицензий на добычу недр: четыре – на добычу титана и по три – по разработке углеводородных месторождений и добыче рудных залежей.

Кроме того, две компании добровольно вернули государству лицензии на добычу природного газа и нефти. Это "Гео Альянс" в Харьковской и Днепропетровской областях.

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До 1 сентября все лицензии, которые были выданы, опубликуют на специальной геоинформационном портале.

Все подробности в спецтеме Заседание СНБО

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