Недра, "оборонка" и санкции против Фирташа и Фукса. Итоги заседания СНБО

Один из подсанкционных бизнесменов уже заявил о готовности судиться из-за решения СНБО. Фото: коллаж "Сегодня"
Совет национальной безопасности и обороны Украины провел очередное заседание, рассмотрев четыре основных вопроса, которые касаются оборонной сферы, санкций и использования природных недр.
Сайт "Сегодня" собрал все, что известно о сегодняшних решениях СНБО.
Оборонная стратегия
На заседании совета приняли Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины.
Главная цель документа определение основных направлений и задач государственной военно-промышленной политики, в том числе совершенствование системы стандартизации, унификации и управления качеством продукции в соответствии со стандартами НАТО.
Военно-техническое сотрудничество Украины с другими государствами
Вопрос рассматривался тайно.
Санкции
СНБО принял несколько решений, относительно санкций, которые были введены раньше, а также решил расширить меры давления.
В частности:
- были введены санкции в отношении четырех компаний и шести физических лиц, причастных к масштабной кибератаке 2017 года при помощи так называемого вируса Petya;
- продлено действие санкций, которые были введены в 2018 году в отношении российских компаний и граждан, причастных к российской агрессии против Украины;
- в отношении трех человек, которые попали в санкционные списки воров в законе и криминальных авторитетов, будет проведена дополнительная проверка;
- также были введены санкции в отношении украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.
Фукс уже назвал это личной местью секретаря СНБО Алексея Данилова и пообещал решать этот вопрос в суде.
Добыча полезных ископаемых
Государство аннулировало десять лицензий на добычу недр: четыре – на добычу титана и по три – по разработке углеводородных месторождений и добыче рудных залежей.
Кроме того, две компании добровольно вернули государству лицензии на добычу природного газа и нефти. Это "Гео Альянс" в Харьковской и Днепропетровской областях.
До 1 сентября все лицензии, которые были выданы, опубликуют на специальной геоинформационном портале.
Все подробности в спецтеме Заседание СНБО