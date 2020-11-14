Некоторые области накроет мокрый снег и дожди: какой будет погода 14 ноября

На всей территории Украины днем температура будет держаться выше нуля

В Украине 14 ноября будет прохладно, в большинстве областей ожидаются осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода на выходные в Украине будет сопровождаться небольшими дождями в Черниговской и Сумской областях.

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Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах 1−9 градусов тепла.

Теплее в субботу будет на западе, прохладнее – на севере, куда атмосферный фронт принесет дожди и местами мокрый снег.

В Киеве в субботу будет держаться холодная погода, прогнозируют мелкий дождь. Температура воздуха днем от 4 до 6 градусов тепла.

Напомним, как сообщали новости "Сегодня", ранее популярный украинский курорт засыпало снегом, а температура воздуха там снизилась до -4 градусов.

Видео: Сегодня

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