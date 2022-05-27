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Некоторые области покроют дожди. Прогноз погоды на 27 мая (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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27 мая, 06:00
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Помимо осадков ожидаются порывы ветра до 12 м/с
В Украине ожидается дождь/Фото: коллаж: "Сегодня"
В Украине ожидается дождь/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в пятницу, 27 мая, будет влажной в некоторых областях. Несмотря на осадки, в стране ожидается тепло.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода?

Сегодня дождь прогнозируется в Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — западный, 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 19 до 27 градусов тепла. На востоке прогнозируют +21...+25 градусов.

В северных регионах – 19-24 градуса тепла. На юге ожидается 22-25 градусов выше нуля.

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В Киеве будет дождь, 20-22 градуса тепла, а в Симферополе будет сухо – +22…+24 градуса.

Почему меняется погода?

Основной причиной изменения погоды есть неравномерный нагрев поверхности Земли, что приводит к перемещению воздушных масс. Перемещаясь, они приносят потепление или похолодание, ветреную или безветренную, облачную или безоблачную, с осадками или без осадков погоду. Например, на большую часть Украины погода приходит с запада – с запада приходит воздушная масса из северной части Атлантического океана. Летом она приносит не только в Украину, но и на большую часть Восточно-Европейской равнины облачную прохладную погоду. При вторжении воздушных масс из Арктики и летом, и зимой наступает похолодание.

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