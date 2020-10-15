Некролог. Александр Пономарив: один такой

Преподаватель, просветитель, переводчик и журналист, блогер и настоящий защитник украинского языка Александр Пономарив умер 14 октября после продолжительной болезни.

Легенда Института журналистики КНУ

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Еще при жизни он стал легендой Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, где преподавал более сорока лет. Большинство времени работал на факультете, а затем и в Институте журналистики КНУ. Александр Данилович, придя работать на кафедру, сказал своей заведующей: "Вы студентов мной пугайте, а сами с ними находите общий язык. Они меня бояться будут, а вас будут любить и уважать", и затем стал любимцем всех поколений выпускников журфака. Сейчас можно смело утверждать, что среди воспитанников профессора почти все современное медиасообщество Украины.

Переводчик, журналист и блогер

До КНУ Александр Данилович работал в Институте языкознания имени Потебни. Был переводчиком с новогреческого языка и пяти славянских языков; активно работал в обществе "Просвита" и в Комиссии по правописанию; входил в редколлегии й журнала "Дивослово" и газеты "Слово Просвещения", был членом Союза писателей Украины (1993) и Союза журналистов Украины (1985).

Много лет посвятил блогерству, отвечая на все трудные вопросы по правописанию или переводу на украинский. Александр Данилович был мощным аналитиком. С ним сверялись, сверяются и будут сверяться еще многие поколения языковедов.

Выдающийся ученый

Александр Пономарив – автор более 250 научных, научно-популярных и научно-публицистических работ по истории и культуры украинского языка, проблем нормативности языка средств массовой коммуникации, украинско-греческих культурно-литературных связей, теории и практики перевода. Много усилий направлял на распространение и утверждение нового правописания украинского языка. Он автор и редактор словарей различных типов, учебников и учебных пособий по украинскому языку. Подготовил 10 кандидатов филологических наук.

Патриот с русскими корнями

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Сам Пономарив родился в российском Таганроге, но часто подчеркивал, что это была этническая украинская территория, заселенная выходцами из южной Черниговщины и Полтавщины. Там говорили на украинском языке, на его полтавском диалекте.

Александр Пономарив специально приехал из Таганрога в Киев, чтобы поступить в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и выучить литературный украинский. Даже фамилию изменил с Пономарева на Пономарив.

Настойчиво боролся с засорением украинского языка русизмами и иноязычными элементами. Профессор всегда доказывал, что разделение Украины на украиноязычную и русскоязычную искусственно. Он настаивал на том, что на самом деле вся наша страна украиноязычная, лишь искусственно была русифицирована во времена имперской России и в Советском Союзе.

На Покров уходят от нас лучшие

Александр Пономарив утверждал и защищал украинский язык в нашем обществе. Символично то, что именно 14 октября, в День защитника Украины, он ушел в мир иной.

Великий языковед и талантливый учитель с блестящим чувством юмора, эрудит-энциклопедист, который всегда стоял на страже чистоты украинского языка, был его верным и надежным защитником, – таким его будут помнить потомки.

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Покойтесь с миром, Александр Данилович...

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