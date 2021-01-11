Нельзя пренебрегать здоровьем: будьте бдительны!

Распространение инфекции затронуло практически каждый дом. Почти в каждой семье кто-то из членов либо переболел, либо борется с инфекцией. Профессор инфекционных заболеваний и клинической микробиологии из сети клиник Acıbadem – Чагры Буке комментирует сайту "Сегодня" ситуацию: "Около 80% пациентов, диагностированных Covid-19 с помощью ПЦР-теста, лечатся дома. Опасность в том, что находясь с больным в закрытом помещении, риск заразиться очень высок". Далее – 10 золотых правил, которых необходимо строго придерживаться при совместном проживании с зараженным Covid-19.
10 правил совместного проживания с больным коронавирусом
Отдельная комната
Инфицированный Covid-19 изолируется от других членов семьи. Ему следует проводить все время (в том числе и кушать) в отдельной комнате. Дверь в эту комнату должна быть постоянно закрыта.
Маска – обязательный атрибут при контакте с больным Covid-19
Заходить в комнату к инфицированному Covid-19 допускается только в крайних случаях, когда заболевший не может справиться с чем-то самостоятельно. Пациент также не должен покидать свою комнату без веских причин. При необходимости посещать больного можно, соблюдая дистанцию, и только в маске, которая должна плотно прилегать к лицу, полностью закрывать рот и нос. Нельзя ни на миг пренебрегать этим правилом!
Регулярная уборка ванной
В идеале, у пациента должна быть собственная ванная комната. Если это невозможно, то следует дезинфицировать поверхности (унитаз, раковину, краны, полы) после каждого использования.
Персональная посуда и постельное белье
Пациента с Covid-19 на время болезни нужно обеспечить личными столовыми приборами и постельным бельем. Их нельзя использовать другим членам семьи. Постельное белье следует стирать отдельно в стиральной машине, а посуду нужно мыть в посудомоечной машине или под проточной водой вручную с использованием моющего средства.
Регулярное мытье рук
Следует мыть руки мыльным раствором не меньше 20 секунд после контакта с любой поверхностью в местах общего пользования, до и после еды, после ванной, до и после приготовления пищи, после контакта с предметами в помещениях. Также для гигиены рук можно использовать дезинфицирующие средства.
Пациент с коронавирусом дома в маске
Больной Covid-19 обязан носить маску (плотно прилегающую к носу и рту), выходя в ванную или другие комнаты.
Дезинфекция поверхностей
После каждого контакта следует тщательно обрабатывать дезинфицирующим или моющим средством дверные ручки, выключатели и другие поверхности совместного пользования.
Индивидуальные полотенца
У каждого члена семьи должно быть свое полотенце, поскольку через него может легко передаваться инфекция. Больному следует выделить индивидуальное полотенце или использовать бумажное. Необходимо утилизировать туалетную бумагу и бумажные полотенца в плотно закрытом пакете.
Регулярная смена постельного белья
Больному Covid-19 каждый день следует менять наволочки и стирать их в машине при температуре не ниже 60 градусов. Постельное белье следует полностью менять 1 раз в три дня и стирать при температуре не ниже 60 градусов.
Регулярное проветривание всех помещений
Важным элементом профилактики заражения коронавирусом других членов семьи является регулярное проветривание помещений. Речь идет не только о комнате, где проживает больной, но и обо всей квартире. Каждый день комнаты должны проветриваться по несколько минут. Так как вероятность распространения и заражения вирусом внутри помещения очень высокая, к больному нельзя допускать здоровых посетителей.
Профессор Буке говорит: "Следовать этим правилам необходимо либо до получения негативного теста, либо (если он не проводился) на протяжении 14 дней с момента появления симптомов, либо через 48 часов после полного исчезновения симптомов. Но нужно помнить, что этот вирус иногда может выводиться из организма в течение более длительного времени".
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