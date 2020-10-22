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Нельзя сравнивать с гриппом: названы три фазы развития COVID-19

22 октября, 11:30

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

У коронавирусного заболевания есть постковидный синдром

Коронавирусная болезнь длиться долго, для некоторых она может обернуться больничным около месяца. При этом большинство заразившихся легко переносят за неделю. Главный иммунолог Украины, инфекционист Ольга Голубовская во время онлайн-брифинга назвала три этапа развития COVID-19 у людей.

"Что из себя представляет коронавирусная инфекция и почему к ней такое разное отношение в обществе … Мне не нравятся, и это абсолютно неправильно, сравнения некоторых моих коллег, которые до сих сравнивают это заболевание с гриппом. Ничего общего с гриппом эта болезнь не имеет. Ни по нагрузкам на систему здравоохранения, ни по последствиям для больного", – сказала она.

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Голубоавская отметила, что коронавирусная инфекция – это длительное заболевание и развивается в три этапа:

  • Первый этап – это первая неделя заболевания, когда больные чувствуют себя в основном практически здоровыми, переносят его легко. У 80% заразившихся заболевание заканчивается на этой стадии. На этой стадии нежелательно принимать антибактериальные препараты – надо побольше общеукрепляющих витаминов.
  • Вторая фаза начинается со второй недели заболевания, когда идет поражение органов и систем жизнедеятельности человека (ее переживают 10-30% заразившихся). Все лечение в этой стадии направлено на сдерживание "шторма" иммунной системы, а больные находятся в стационаре. Длиться эта фаза может одну-три недели.
  • Третий этап болезни – т.н. постковидный синдром. Пациенты находятся под наблюдением и могут быть на больничном еще месяц после выздоровления от COVID-19.

Как мы уже писали, в Минздраве ожидают пик эпидемии в конце ноября. И.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин прогнозирует спад заболеваемости в декабре-январе. А тем временем один из разработчиков украинской вакцины против COVID-19 Михаил Фаворов в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что украинскую вакцину начнут тестировать через три месяца, а ее конечное изготовление можно ожидать примерно через год.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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заболевание коронавирус Ольга Голубовская COVID-19

Источник: Сегодня

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