Нельзя сравнивать с гриппом: названы три фазы развития COVID-19

Коронавирусная болезнь длиться долго, для некоторых она может обернуться больничным около месяца. При этом большинство заразившихся легко переносят за неделю. Главный иммунолог Украины, инфекционист Ольга Голубовская во время онлайн-брифинга назвала три этапа развития COVID-19 у людей.

"Что из себя представляет коронавирусная инфекция и почему к ней такое разное отношение в обществе … Мне не нравятся, и это абсолютно неправильно, сравнения некоторых моих коллег, которые до сих сравнивают это заболевание с гриппом. Ничего общего с гриппом эта болезнь не имеет. Ни по нагрузкам на систему здравоохранения, ни по последствиям для больного", – сказала она.

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Голубоавская отметила, что коронавирусная инфекция – это длительное заболевание и развивается в три этапа:

Первый этап – это первая неделя заболевания, когда больные чувствуют себя в основном практически здоровыми, переносят его легко. У 80% заразившихся заболевание заканчивается на этой стадии. На этой стадии нежелательно принимать антибактериальные препараты – надо побольше общеукрепляющих витаминов.

– это первая неделя заболевания, когда больные чувствуют себя в основном практически здоровыми, переносят его легко. У 80% заразившихся заболевание заканчивается на этой стадии. На этой стадии нежелательно принимать антибактериальные препараты – надо побольше общеукрепляющих витаминов. Вторая фаза начинается со второй недели заболевания, когда идет поражение органов и систем жизнедеятельности человека (ее переживают 10-30% заразившихся). Все лечение в этой стадии направлено на сдерживание "шторма" иммунной системы, а больные находятся в стационаре. Длиться эта фаза может одну-три недели.

начинается со второй недели заболевания, когда идет поражение органов и систем жизнедеятельности человека (ее переживают 10-30% заразившихся). Все лечение в этой стадии направлено на сдерживание "шторма" иммунной системы, а больные находятся в стационаре. Длиться эта фаза может одну-три недели. Третий этап болезни – т.н. постковидный синдром. Пациенты находятся под наблюдением и могут быть на больничном еще месяц после выздоровления от COVID-19.

Как мы уже писали, в Минздраве ожидают пик эпидемии в конце ноября. И.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин прогнозирует спад заболеваемости в декабре-январе. А тем временем один из разработчиков украинской вакцины против COVID-19 Михаил Фаворов в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что украинскую вакцину начнут тестировать через три месяца, а ее конечное изготовление можно ожидать примерно через год.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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