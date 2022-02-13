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Немецкая авиакомпания Lufthansa может приостановить полеты в Украину

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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13 февраля, 13:22
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Решение может быть принято на фоне угрозы вторжения России в Украину в ближайшие дни
Авиаеомпании отменяют рейсы в Украину.
Авиаеомпании отменяют рейсы в Украину. / Фото: Коллаж: Сегодня

Немецкая авиакомпания Lufthansa может прекратить полеты в Украину на фоне угрозы вторжения России в Украину. Однако окончательное решение пока не принято.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Руководство немецкой авиакомпании Lufthansa сообщило, что внимательно наблюдает за развитием ситуации вокруг Украины, в том числе рассматривая вариант с прекращением авиарейсов, но пока такое решение не принято.

Кроме того, похожее заявление сделали и во французской авиакомпании Air France.

Также нидерландская авиакомпания KLM отказывается от рейсов в столицу Украины.

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"Следующий рейс в Киев был запланирован на сегодняшний вечер, но он не состоится", – объявила KLM в субботу, 12 февраля.

Как известно, в январе KLM, Lufthansa, а также ее дочерние компании швейцарская Swiss и австрийская Austrian Airlines, отказались оставлять свои лайнеры на ночную стоянку в Киеве. Однако вскоре запрет был снят.

Отмена рейса SkyUp

Утром 13 февраля самолет Фуншал-Киев приземлился в Кишиневе и пассажиры остаются там на неопределенное время.

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Однако сотрудники аэропорта не дали никаких официальных комментариев по поводу информации о том, что приземление самолета произошло якобы из-за возможного быстрого прекращения страхового покрытия воздушных судов в Украине и над Украиной.

Единственное, что удалось узнать, это то, что владелец самолета, взятого в лизинг, запретил компании посещать на нем воздушное пространство Украины.

Полеты в Украину могут прекратиться

Появилась информация, что с понедельника, 14 февраля, страховые компании отзывают свои гарантии для полетов над Украиной, что может привести к остановке международного авиасообщения с Украиной.

В частности, британские страховщики разослали международным собственникам самолетов официальное предупреждение, что через 48 часов перестанет действовать страховка воздушных судов в Украине.

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