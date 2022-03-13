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"Немедленно прекратите уничтожение": летчик РФ обратился к пилотам оккупантов

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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13 марта, 14:49
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Полковник авиации заявил, что ему больно смотреть на засыпанную бомбами и ракетами Украину
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Заслуженный военный летчик РФ, полковник авиации Геннадий Штерн выпустил видеообращение к российским военным летчикам и призвал их немедленно прекратить уничтожение мирных украинских городов и сел.

"В это особое время обращаюсь к летчикам фронтовой авиации ВВС России! Я вырос на Черкасской земле, отсюда пошел в авиацию. Больно смотреть на засыпанную бомбами и ракетами прекрасную украинскую землю, которую в апреле этого года нужно вспахивать и засеивать, а не гробить", – подчеркнул Штерн.

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Он напомнил, что украинские и российские пилоты "летали в общем небе, на одних самолетах, с одних и тех же аэродромов".

"Украинская инфраструктура, украинские военнослужащие, украинские красивые города, миролюбивое украинское население не должны быть в прицелах ваших самолетов, прекращайте бомбардировки и обстрелы украинской территории с воздуха", – отметил летчик.

Как сообщает Командование Воздушных сил ВСУ, Генадий Штерн более тридцати лет жизни отдал военной авиации. В 1970 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище, в 1982-м – Ленинградскую академию авиации.

До 1999 года проходил службу в авиационных частях, соединениях и объединениях ВВС СССР, затем в ВВС РФ на должностях летчика-инструктора, командира звена, замкомандира и командира эскадрильи, замкомандира полка, замначальника Летно-методического отдела училища, начальника Летно-методической группы ВВС СКВО, старшего летчика-инспектора боевой подготовки и старшего инспектора-летчика по безопасности полетов 4-й Воздушной Армии. Освоил более 30 типов и модификаций самолетов. Общий налет составляет 4598 часов. Участник боевых действий, инвалид войны II группы.

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После отставки живет и работает в городе Черкассы.

Потери авиации оккупантов

По данным генерального штаба ВСУ, с начала вторжения РФ в Украину оккупанты потеряли 74 самолета, 86 вертолетов и 7 беспилотников.

Украинская ПВО за минувшие сутки уничтожила:

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  • два российских вертолета Ка-52;
  • один Су-34;
  • один неустановленный истребитель (вероятно, Су-30см или Су-34);
  • два беспилотных летательных аппарата.

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