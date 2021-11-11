Немного отогреемся: в каких регионах Украины завтра станет теплее (карта)

Завтра, 12 ноября, в Украине снова потеплеет. Столбики термометров днем поднимутся до +12.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Днем температура воздуха будет от +7 до +12 градусов. Только на севере и востоке будет свежее. Там температура воздуха поднимется до +10 градусов. Осадков не будет.
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"Можете начинать планировать какие-то маленькие путешествия с термосами и в пуховичках", – написала синоптик.
Погода завтра будет сухая и преимущественно ясная в большинстве областей Украины.
Какая погода будет в ноябре?
По расчетам народного синоптика, погода в ноябре окажется более зимней, чем осенней.
В первые дни ноября еще удержится относительно теплая погода – днем выше +10 градусов, переменная облачность и без осадков. Но к выходным начнутся холодные дожди, которые после краткого перерыва сменятся на дожди со снегом.
Очевидно, что по такой погоде ждать тепла не приходится, да его и не будет. Наоборот, к концу первой декады небо прояснится, на большую часть страны, кроме южных областей, придут небольшие ночные морозы. Днем температура будет около ноля или чуть выше.
Ранее мы писали:
- Сентябрь в Киеве был аномально холодным. Среднемесячная температура в столице в конечном итоге была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
- Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром.