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Немного отогреемся: в каких регионах Украины завтра станет теплее (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
11 ноября, 16:00
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Завтра днем столбики термометров поднимутся максимум до 12 градусов выше нуля
Погода в Украине на 12 ноября / Коллаж "Сегодня"
Погода в Украине на 12 ноября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 12 ноября, в Украине снова потеплеет. Столбики термометров днем поднимутся до +12.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Днем ​​температура воздуха будет от +7 до +12 градусов. Только на севере и востоке будет свежее. Там температура воздуха поднимется до +10 градусов. Осадков не будет.

"Можете начинать планировать какие-то маленькие путешествия с термосами и в пуховичках", – написала синоптик.

Погода завтра будет сухая и преимущественно ясная в большинстве областей Украины.

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Прогноз погоды в Украине. Фото Наталии Диденко
Прогноз погоды в Украине. Фото Наталии Диденко

Какая погода будет в ноябре?

По расчетам народного синоптика, погода в ноябре окажется более зимней, чем осенней.

В первые дни ноября еще удержится относительно теплая погода – днем выше +10 градусов, переменная облачность и без осадков. Но к выходным начнутся холодные дожди, которые после краткого перерыва сменятся на дожди со снегом.

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Очевидно, что по такой погоде ждать тепла не приходится, да его и не будет. Наоборот, к концу первой декады небо прояснится, на большую часть страны, кроме южных областей, придут небольшие ночные морозы. Днем температура будет около ноля или чуть выше.

Ранее мы писали:

  • Сентябрь в Киеве был аномально холодным. Среднемесячная температура в столице в конечном итоге была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
  • Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром.

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