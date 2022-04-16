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Необходимо немедленно убрать русский язык из школьной программы – омбудсмен

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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16 апреля, 20:12
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Это будет одним из следствий вторжения России в Украину
Русский мир уничтожает украинские школы / Коллаж "Сегодня"
Русский мир уничтожает украинские школы / Коллаж "Сегодня"

Вполне возможно, что в следующем учебном году в школьном образовании Украины не будет такой дисциплины как "русский язык", что будет одним из последствий вторжения России в Украину. Сейчас до каникул необходимо заменить уроки русского языка другими предметами.

Необходимость убрать этот предмет из школьной программы высказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в эфире "Украина 24" в рамках телевизионного марафона.

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"Что касается изучения такой дисциплины в школах, как "русский язык", то следует рассмотреть возможность замены этого предмета другими. Я разделяю предостережение министра образования и науки, а также омбудсмена по образованию, что до конца этого учебного года учителей русского языка, если они не преподавали ничего другого, можно отправить на простой. А уже с 1 сентября эту дисциплину заменить другими, увеличив долю изучения таких важных предметов, как: "История Украины", "Украинский язык", "Украинская литература", "Математика" и "Английский язык", – отметил Тарас Кремень.

Уполномоченный также отметил важность пересмотра учебной программы по зарубежной литературе, ведь в ней до сих пор большое внимание уделяется изучению русских писателей. Далее свое слово должно сказать Министерство образование и науки, которое формирует госполитику в этой сфере. Однако сейчас с подобной инициативой могут выступить учителя и родители учеников.

"В нынешней трагической реальности изъятие из обихода всех российских нарративов – важное дело. Именно сейчас необходимо создать самые лучшие возможности для нашего будущего ренессанса. Мы – большая европейская нация, которая демонстрирует всему миру, как нужно бороться и побеждать", – отметил Кремень.

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