Необходимо облетать Беларусь: МАУ передумали возобновлять рейсы в Польшу

В компании будут следить за запросами рынка и в случае необходимости авиакомпания восстановит авиасообщение – когда это произойдет, неизвестно

В авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" приняли решение не возобновлять авиасообщение Украины с Польшей с 18 июня 2021 года.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

В компании назвали причиной подобного решения ситуацию с необходимостью облета территории Беларуси, а также перераспределение пассажиропотоков, который наблюдает авиакомпания на данном направлении.

"МАУ будет внимательно анализировать рынок как прямых (point to point) пассажиров, следующих в/из Польши, так и трансферных пассажиров, следующих с пересадкой в ​​Польше или Украине. В случае восстановления спроса, необходимого для сети МАУ, рейсы будут восстановлены", – говорится в сообщении.

В компании напомнили, что делать с билетами на рейсы, которые отменили. Возможны такие варианты:

Изменение даты путешествия на рейсы МАУ без оплаты штрафа в соответствии к тарифу в оригинальном классе в течение периода действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом.

Обмен билета на промо-код с дополнительным 25% бонусом на сайте МАУ.

Возврат средств.

Реклама

Ранее мы сообщали, что Кипр присоединился к списку стран-членов Евросоюза, которые закрыли свое воздушное пространство для полетов из Беларуси после принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске и ареста журналиста Романа Протасевича, который находился на борту.