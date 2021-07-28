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Непогода натворила беды в Украине: без света остались десятки населенных пунктов

28 июля 2021 7:59

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Из-за гроз и ветра срабатывали системы автоматической защиты – сейчас работники облэнерго восстанавливают электроснабжение

Обесточены дома из-за непогоды в Украине. Коллаж "Сегодня"

Обесточены дома из-за непогоды в Украине. Коллаж "Сегодня"

В Украине в результате непогоды без электроэнергии остались 65 населенных пунктов в трех областях Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Спасатели отметили, что из-за сильных порывов ветра, дождей и гроз сработали системы автоматической защиты ЛЭП, которые и обесточили дома.

Какие области пострадали от непогоды:

  • Львовская – 18 населенных пунктов без света;
  • Киевская – 16;
  • Житомирская – 15;
  • Донецкая – 10;
  • Черниговская – 6.
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Сейчас на местах работают бригады облэнерго, они восстанавливают электроснабжение

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Напомним, тяжелые погодные условия в Украине, в частности, штормовой ветер, привели к смерти двух человек . Они погибли из-за падения деревьев и кровельных конструкций.

Кроме того, в Кировоградской области ликвидируют последствия непогоды . Из-за сильного ливня, грозы и ветра повреждены жилые дома, повалены деревья.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", к чему привел мощный ливень в Одессе:

Все подробности в спецтеме Грозовой фронт накрыл Киев

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