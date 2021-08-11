Непогода никак не успокоится: где сегодня будет штормить Украину

Сегодня в нескольких областях снова ожидается осложнение погодных условий – синоптики предупредили о граде

Украину снова ждут грозы. Коллаж "Сегодня"

Сегодня половину территории страны накроют дожди с грозами, но на востоке и юге погода испортится еще больше – там объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем 11 августа на востоке (кроме Луганской области), в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Также сегодня в восточных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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В будущем от погоды будут новые сюрпризы

В последние годы погода все больше "бунтует" против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета, да еще и в теплых странах. Климатологи это связывают в первую очередь с деятельностью человека. Член Межправительственной группы экспертов по климату (при ООН) Светлана Краковская говорит, что такие капризы погоды связаны с таянием ледников.

В Украине нынешнее лето ставит рекорд за рекордом в плане высокой температуры. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отмечает, что нас ждут новые волны жары.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Харьков накрыла ледяная буря. Синоптики объяснили, откуда взялись такие крупные льдинки, а жители города в шоке от неожиданного прихода зимы в августе.

А на трассе Одесса – Николаев выпал августовский снег, на дорогах образовались пробки.

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