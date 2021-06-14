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Непогода продолжает бушевать в Украине: без света более 60 населенных пунктов

14 июня 2021 10:20

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Больше всего от гроз и ветра пострадали Львовская и Киевская области – специалисты восстанавливают электроснабжение

В Украине из-за грозы и порывов ветра без электроэнергии 62 населенных пункта в семи областях. Сейчас там работают бригады облэнерго.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что в этих городках сработала автоматическая система защиты, которая отключила свет.

Какие области пострадали от непогоды:

  • Львовская – 30 населенных пунктов без света;
  • Киевская – 16;
  • Сумская – 4;
  • Днепропетровская – 4;
  • Кировоградская – 3;
  • Донецкая – 3;
  • Запорожская – 2.

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают, что на этом непогода не закончится. Сегодня по всей Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Карпатах, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях местами будет сильный дождь.

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При этом температура ожидается 20-25 градусов, в восточных областях до 28 градусов, а в западных – 15-21 градус.

Напомним, ранее Днепр накрыло градом размером с перепелиное яйцо.

Кроме того, в Мелитополе из-за оползня на женщину обрушился сарай.

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