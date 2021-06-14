Непогода продолжает бушевать в Украине: без света более 60 населенных пунктов

В Украине из-за грозы и порывов ветра без электроэнергии 62 населенных пункта в семи областях. Сейчас там работают бригады облэнерго.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что в этих городках сработала автоматическая система защиты, которая отключила свет.
Какие области пострадали от непогоды:
- Львовская – 30 населенных пунктов без света;
- Киевская – 16;
- Сумская – 4;
- Днепропетровская – 4;
- Кировоградская – 3;
- Донецкая – 3;
- Запорожская – 2.
Синоптики Укргидрометцентра предупреждают, что на этом непогода не закончится. Сегодня по всей Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Карпатах, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях местами будет сильный дождь.
При этом температура ожидается 20-25 градусов, в восточных областях до 28 градусов, а в западных – 15-21 градус.
Напомним, ранее Днепр накрыло градом размером с перепелиное яйцо.
Кроме того, в Мелитополе из-за оползня на женщину обрушился сарай.