Непогода в Одессе: детей спасали из затопленной маршрутки

В водной ловушке оказались отдыхающие из Харькова. Спасателям пришлось доставлять их на вокзал

Спасенные дети и их родители остались под впечатлением от приключений в Одессе / Фото ГСНС, коллаж "Сегодня"

Непогода, которая бушевала в четверг в Одессе , едва не сорвала своевременное возвращение домой тридцати туристам из Харькова включая маленьких детей. Маршутка с ними оказалась в воде. Отдыхающие были спасены и вовремя доставлены на железнодорожный вокзал на автобусе ГСЧС Украины.

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Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Группа туристов, которых спасли и доставили на железнодорожный вокзал. Фото ДСНС Украины

Гости, среди которых было 12 детей в возрасте от 1 до 4 лет, приехали из Харькова. Транспорт с ними оказался в водной ловушке на улице Атамана Головатого тогда, когда они возвращались из отпуска и ехали на одесский вокзал. На помощь людям бросились спасатели.

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Сначала спасатели освободили детей из водной ловушки. На надувных лодках дети были перевезены на неподтопленный участок. Затем переправили туда взрослых. Спасатели предоставили свой служебный транспорт, чтобы харьковчане успели на поезд.

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Счастливые родители и их дети благополучно добрались до вокзала и уехали домой / Фото ДСНС Украины

Туристы прибыли на вокзал вовремя и еще остались под впечатлением от оперативного спасения.

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Напомним, вечером в четверг на Одессу обрушился сильный ливень . Дождь, который не прерывался несколько часов, вызвал подтопления центральных улиц – Генуэзской, Дерибасовской и Французского бульвара.

Вообще на этой неделе несколько регионов Украины оказались под ударом стихии. Сейчас в Кировоградской области ликвидируют последствия непогоды . Из-за сильного ливня, гроз и ветра здесь повреждены жилые дома, повалены деревья.

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