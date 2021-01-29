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Непогода в Украине: до сих пор обесточены почти 200 населенных пунктов

29 января, 22:58

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Больше всего от капризов погоды страдает Одесская область

На вечер пятницы, 29 января, обесточенными из-за непогоды в Украине остаются 182 населенных пункта в четырех областях, а именно: Одесской – 100, Николаевской – 78, Кировоградской – 3 и Днепропетровской – 1. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Об этом со ссылкой на информацию Укрэнерго сообщает пресс служба ГСЧС.

По информации Службы автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен, за исключением:

  • Одесская область – ограничено движение большегрузных транспортных средств на автодорогах государственного значения М-05 Киев – Одесса, М-15 Одесса – Рени и М-16 Одесса – Кучурган.
  • Николаевская область – ограничено движение большегрузных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий – Платоново. ИМР ГСЧС продолжает расчистку дорожного полотна на участке дороги от с. Анновка в направлении Одесской области.
  • Киевская область – ограничен проезд грузовых транспортных средств с целью недопущения создания заторов на проблемных участках автодороги М-05 Киев – Одесса в Одесской области.

На автодороге М-05 Киев – Одесса на участке Знаменка – Ревова снежные заносы расчищены, восстановлено движение автомобильного транспорта всех категорий в двух направлениях. На обочине автодороги в сторону м. Одесса находятся грузовые автомобили, которые планируют продолжить движение 30 января.

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Как сообщает ГСЧС, к ликвидации последствий непогоды привлечены 2 тыс. 39 человек и 1613 единиц техники.

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Напомним, синоптики предупреждают об изменениях погоды в Украине. 30-31 января ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий.

Также говорилось, что в Одесской области спасатели и местные власти обеспечили питанием людей, которые застряли в пробках на трассах.

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электричество непогода николаевская область одесская область обесточены Киев - Одесса

Источник: Сегодня

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