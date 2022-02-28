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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Непоправимая утрата вторжения: оккупанты уничтожили музей с картинами Примаченко (видео)

Светлана Москаленко Светлана Москаленко Заместитель событийного лидера Сегодня
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28 февраля, 11:03
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Российские войска уничтожают не только объекты инфраструктуры, но и культурное наследие
Оккупанты уничтожили Историко-краеведческий музей в Иванкове. Фото Влады Литовченко
Оккупанты уничтожили Историко-краеведческий музей в Иванкове. Фото Влады Литовченко

Российское вторжение Украину уничтожает многочисленные объекты гражданского характера и культурного наследия в Украине. Об этом сообщает руководитель Вышгородского историко-культурного заповедника Влада Литовченко.

"Еще одной из невосполнимых потерь историко-культурного достояния Украины является уничтожение агрессором в эти адские для нашей страны дни Иванковского историко-краеведческого музея, где среди большого количества интересных экспонатов и тематических экспозиций гордостью и украшением были работы выдающейся украинской художницы Марии Примаченко, которая родилась в с. Болотня Иванковского (сейчас – Вышгородского) района Киевской области", – рассказала Литовченко.

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И это при том, что Россия является членом ЮНЕСКО – организации, члены которой обязались прибегать ко всем возможным средствам для сохранения культурных ценностей.

"Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился к ЮНЕСКО с просьбой лишить Россию статуса члена ЮНЕСКО и сменить страну-организатора 45-й сессии Комитета Всемирного наследия", – отмечает Литовченко.

Оккупанты уничтожили самолет "Мрия"

В результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен один из самых крупных и мощных самолетов в мире – АН-225 "Мрія" украинского производства.

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Об этом пишет пресс-служба Укроборонпрома.

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