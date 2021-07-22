Неприкасаемых в Минобороны нет: эксперт объяснил увольнения трех замов Тарана

В Минобороны зреют серьезные изменения – сначала уволили высокопоставленных чиновников, и не прекращаются слухи об отставке министра

Старобинский (слева), Миронюк и Халимон. Коллаж "Сегодня"

Вчера Кабинет министров уволил заместителей Авакова, а также троих заместителей министра обороны. Политолог Владимир Фесенко говорит, что чистка в Минобороны произошла не просто так – в правительстве признали провал этих чиновников по важнейшим направлениям.

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Об этом он написал в Facebook.

В отставку отправили Александра Миронюка (отвечал за сферу военно-технического сотрудничества и вооружения), Игоря Старобинского (стратегические коммуникации и информационная политика), Игоря Халимона (госзакупки министерства обороны).

"Кабмин принял целый ряд кадровых решений, в частности поменял сразу трех заместителей министра обороны. Такое не часто бывает (чтобы сразу увольняли трех заместителей министра, да еще и при действующем министре)", – сказал он.

Фесенко со ссылкой на источники говорит, что решение об их увольнении было принято после тщательного анализа их деятельности. По его словам, по каждому заместителю министра обороны, которых уволили, были свои существенные замечания.

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"Замечаний было много. Я еще раньше и лично слышал, в частности из парламентских источников, об очень критических замечаниях по Халимону. Закон про оборонные закупки приняли, а вот с подзаконными актами и с другим нормативно-организационным обеспечением этой реформы была странная бюрократическая волокита … Это лишний раз свидетельствует о двух вещах: сфера обороны и развития Вооруженных сил остается одним из главных приоритетов для президента Зеленского; и если к работе конкретных чиновников есть серьезные замечания, то кадровые решения будут неизбежными, никто из чиновников не является нетронутым", – объяснил политолог.

Напомним, в последнее время заговорили о возможной отставке министра обороны Андрея Тарана. Более того, уже даже есть вероятный кандидат на его место, если он будет уволен. Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что готова стать новым министром обороны.