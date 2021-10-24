Неприличная вышиванка и модная сабля: как на самом деле одевались казаки (фото, видео)

Воспроизведенная до мелочей по старинным портняжным книгам одежда времен Богдана Хмельницкого имеет впечатляющие отличия от популярного образа.
Подробнее о том, как на самом деле выглядели казаки – читайте далее в материале "Сегодня".
Воины, которые были модниками
Одежда старшины, которую воссоздали реконструкторы общества "Печерская Сотня", состоит из брюк из шерсти по крою, которые похожи на современные джинсы, ощутимо сужены – тогдашний модный тренд, взятый из Венгрии. В них удобно ехать верхом и заправлять в сапоги. Из-за торговых связей, которые имела Украина с соседями, в том числе и турками, мы пользовались тогдашними трендами.
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Серебряные пуговицы – не пестрое, но сдержанное великолепие еще со времен Средневековья. Сабля – тоже по моде: венгерско-польская по классификации ученых.
А как же шаровары?
Шаровары – никак не связаны с периодом расцвета казачества – Хмельнитчиной. Хотя были в своем первоначальном виде признаком роскоши, и имели некоторое интимное назначение, – говорит историк Александр Алферов:
"Шаровары возникают не среди казачества. "Шальвары" – турецкие брюки, в свою очередь одолженные у византийцев. Это брюки из шелка. Шелк – это единственная ткань, на которой не держится человеческая блоха".
Вышиванка – это почти неприлично
Вышиванки, оказывается, воины не носили. Только натуральная рубашка, в отличие от брюк – широкого покроя с разрезом на груди и завязкой. Появляться на людях в рубашке с казачества было неприлично. Об образе казака топлес – и говорить нечего. Это, вероятно, выдумка художника Анатолия Базилевича, который в 1970 году иллюстрировал бурлескную "Энеиду" Ивана Котляревского, где казаки появились в образе троянцев.
"С голыми руками вы гарантированно в бою получите ожоги от выстрелов из бандолета, казацкого огнестрельного оружия", – говорит реконструктор "Печерской Сотни" Виктор Соколов.
Также следует учитывать значительно суровый тогдашний климат – в шапке на лисьем меху комфортно было и в июле.
Пародия на казаков
В целом от привычного нам образа, который мы часто видим на сцене или во время официальных торжеств, не осталось ничего. Пестрые эстрадные скины – и те на самом деле были строгой верхней одеждой. Статусность их владельцев могли разоблачать разве наличники – полы кафтана, подшиты изнутри шелком. Одну из них закладывали иногда по пояс, чтобы продемонстрировать.
Ухаживать за лошадью и оружием или просто помочь надеть сапоги и доспехи – в Европе это было заданием для оруженосцев. У казаков же тоже были помощники – слуги.
Рыцари, которых от нас скрывали
Казаки были тогдашней государственной и военной элитой, которые противостояли захватническим империям. Были уровня таким, как шевалье во Франции, шляхта в Речи Посполитой, кабальеро в Испании. Другими словами – воплощением устойчивого государственного устройства. Поэтому их авторитет был не на руку даже советской империи, которая, по словам Виктора Соколова, сделала все возможное, чтобы маргинализировать образ казака:
"Пришла советская власть и взяла себе на вооружение украинца в образе смешного персонажа, который немного подвыпивший, ест галушки, пьет водку, заедает салом и варениками. Этого было достаточно".
О таких артефактах, как серебряные кольца-печатки, которые, вероятно, принадлежали полковому судье и кому-то из старшины, принято было не говорить вслух, потому что они свидетельствовали о высоком статусе тогдашней элиты.
Вредная спасительная шароварщина
Примитивный образ казака, который набил оскомину и стал названием ко всему псевдоисторическому кичу, впрочем, пригодился.
Некоторые историки говорят, что именно шароварщина спасла казачество от забвения. И почти все сходятся во мнении, что сейчас настал момент для того, чтобы посмотреть на казачество свежим взглядом.
Так, столица казачества, Хортица, сейчас тотально обновляется. Там уже есть новый проект музея и новый брендинг.
На Хортице уже в ближайшее время обещают обновленную, зрелищную экспозицию. Поэтому и слова "мы казацкого рода" будет не просто словами из сценария или песни, а за псевдоказацкими шароварами не будет прятаться рыцарская, общая с европейской, история.
Ранее мы писали:
- Сейчас на Хортице идет реконструкция. Она проходит по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в партнерстве с группой Метинвест.
- Напомним, в августе Хортицу посетила первая леди Украины Елена Зеленская, по инициативе которой Хортица станет первым полностью инклюзивным туристическим объектом Украины.
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