Неприличная вышиванка и модная сабля: как на самом деле одевались казаки (фото, видео)

Одежда имеет впечатляющие отличия от популярного образа

Как одевались казаки. Фото: коллаж "Сегодня"

Воспроизведенная до мелочей по старинным портняжным книгам одежда времен Богдана Хмельницкого имеет впечатляющие отличия от популярного образа.

Подробнее о том, как на самом деле выглядели казаки – читайте далее в материале "Сегодня".

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Воины, которые были модниками

Одежда старшины, которую воссоздали реконструкторы общества "Печерская Сотня", состоит из брюк из шерсти по крою, которые похожи на современные джинсы, ощутимо сужены – тогдашний модный тренд, взятый из Венгрии. В них удобно ехать верхом и заправлять в сапоги. Из-за торговых связей, которые имела Украина с соседями, в том числе и турками, мы пользовались тогдашними трендами.

Серебряные пуговицы – не пестрое, но сдержанное великолепие еще со времен Средневековья. Сабля – тоже по моде: венгерско-польская по классификации ученых.

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А как же шаровары?

Шаровары – никак не связаны с периодом расцвета казачества – Хмельнитчиной. Хотя были в своем первоначальном виде признаком роскоши, и имели некоторое интимное назначение, – говорит историк Александр Алферов:

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"Шаровары возникают не среди казачества. "Шальвары" – турецкие брюки, в свою очередь одолженные у византийцев. Это брюки из шелка. Шелк – это единственная ткань, на которой не держится человеческая блоха".

Вышиванка – это почти неприлично

Вышиванки, оказывается, воины не носили. Только натуральная рубашка, в отличие от брюк – широкого покроя с разрезом на груди и завязкой. Появляться на людях в рубашке с казачества было неприлично. Об образе казака топлес – и говорить нечего. Это, вероятно, выдумка художника Анатолия Базилевича, который в 1970 году иллюстрировал бурлескную "Энеиду" Ивана Котляревского, где казаки появились в образе троянцев.

"С голыми руками вы гарантированно в бою получите ожоги от выстрелов из бандолета, казацкого огнестрельного оружия", – говорит реконструктор "Печерской Сотни" Виктор Соколов.

Также следует учитывать значительно суровый тогдашний климат – в шапке на лисьем меху комфортно было и в июле.

Пародия на казаков

В целом от привычного нам образа, который мы часто видим на сцене или во время официальных торжеств, не осталось ничего. Пестрые эстрадные скины – и те на самом деле были строгой верхней одеждой. Статусность их владельцев могли разоблачать разве наличники – полы кафтана, подшиты изнутри шелком. Одну из них закладывали иногда по пояс, чтобы продемонстрировать.

Ухаживать за лошадью и оружием или просто помочь надеть сапоги и доспехи – в Европе это было заданием для оруженосцев. У казаков же тоже были помощники – слуги.

Рыцари, которых от нас скрывали

Казаки были тогдашней государственной и военной элитой, которые противостояли захватническим империям. Были уровня таким, как шевалье во Франции, шляхта в Речи Посполитой, кабальеро в Испании. Другими словами – воплощением устойчивого государственного устройства. Поэтому их авторитет был не на руку даже советской империи, которая, по словам Виктора Соколова, сделала все возможное, чтобы маргинализировать образ казака:

"Пришла советская власть и взяла себе на вооружение украинца в образе смешного персонажа, который немного подвыпивший, ест галушки, пьет водку, заедает салом и варениками. Этого было достаточно".

О таких артефактах, как серебряные кольца-печатки, которые, вероятно, принадлежали полковому судье и кому-то из старшины, принято было не говорить вслух, потому что они свидетельствовали о высоком статусе тогдашней элиты.

Вредная спасительная шароварщина

Примитивный образ казака, который набил оскомину и стал названием ко всему псевдоисторическому кичу, впрочем, пригодился.

Некоторые историки говорят, что именно шароварщина спасла казачество от забвения. И почти все сходятся во мнении, что сейчас настал момент для того, чтобы посмотреть на казачество свежим взглядом.

Так, столица казачества, Хортица, сейчас тотально обновляется. Там уже есть новый проект музея и новый брендинг.

На Хортице уже в ближайшее время обещают обновленную, зрелищную экспозицию. Поэтому и слова "мы казацкого рода" будет не просто словами из сценария или песни, а за псевдоказацкими шароварами не будет прятаться рыцарская, общая с европейской, история.

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