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"Несусветная пурга". Реакция украинцев на скандальное заявление Тихановской о белорусах и спасении Киева

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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13 мая, 11:24
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Многие потроллили белорусскую оппозиционерку, засыпали бурными комментариями, а также создали мемы
Украинцы раскритиковали Светлану Тихановскую. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинцы раскритиковали Светлану Тихановскую. Фото: коллаж "Сегодня"

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская попала в большой скандал после заявления, что белорусы якобы остановили нападение РФ на Киев. Украинцы возмутились высказываниями Тихановской. Кроме того, многие потроллили ее, засыпали бурными комментариями, а также создали мемы в Сети.

Сайт "Сегодня" собрал реакции украинцев на заявления Тихановской.

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Что думают политики?

Нардеп от "Евросолидарности" Ирина Геращенко написала в Facebook, что Тихановская, по ее мнению, ездит по европейским столицам, получает премии и "несет несусветную пургу по Украине".

"История, как она не решилась признать украинский Крым, цветочки по сравнению с новым жемчугом.

Все киевляне, которые провели в столице февраль-март, точно знают, что наступление на Киев остановила жертвенность Бучи, Ирпеня, Чернигова, Бородянки.

А залезли в Иванков, Бучу, Ирпень российские оккупанты из Чернобыльской зоны с территории Беларуси.

Лукашенко и безмолвные белорусы отдали свою территорию для ежедневного обстрела соседней мирной Украины, рекордное количество ракет выпустили именно оттуда. И мы никогда этого не забудем.

И так же, как все россияне, несут ответственность за агрессию против Украины, так и белорусы являются соучастниками этих убийств, потому что они никоим образом не протестовали.

Из белорусского Мозеля оккупанты отправляли контейнера мародеренного украинского добра, снятых с убитых женщин украшений и игрушек убитых детей.

Тихановская живет сегодня в странах ЕС, а не в Минске, и точно имеет доступ к объективной информации о зверствах оккупантов в Украине и роли Беларуси, с территории которой, под видом учений, все эти орды ворвались в наш дом.

Зачем нести такую чушь? Вопрос риторический", – заявила Геращенко.

Реакция украинцев

Украинский блогер Роман Шрайк назвал Тихановскую не политиком, а обычной учительницей, женой блогера, который собирался идти в президенты и был посажен Лукашенко за решетку.

"Когда вы смеетесь над словами Тихановской: "Белорусы показали в очередной раз свое мужество. Во многом благодаря им прекратилось нападение на Киев со стороны Беларуси", – можете посмеяться еще и над этим парнем с простреленными ногами.

Посмеяться над 60 белорусами, задержанными за "рельсовые войны", которым – понятно, что уготовлено режимом Лукашенко.

Не нужно быть гением, чтобы догадаться, что Тихановская имела в виду именно таких "партизан". Да, она преувеличила. Не будем забывать, что она – не политик, а обычная учительница. Жена блогера, который собирался идти в президенты и был посажен Лукашенко за решетку.

Но не нужно обесценивать подвиг людей, которые вели свою тихую, отчаянную борьбу ради нашей с вами страны. Да, они не остановили российские войска, но свой вклад внесли.

И я им очень за это благодарен", – написал он.

Политолог Алексей Голобуцкий потроллил Тихановскую:

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"Российская армия не чувствовала себя комфортно на наших землях", — Тихановская.

Унитазы, сковородки и будки было сложно пересылать в Россию из Беларуси. Снимали тапки во время протестов в 2020, а теперь снятый тапок п**дит х**ню. Белорусы, разберитесь с ней пока не поздно!!! Иначе скоро она для нас станет в один ряд с Лукашенко", – написал политолог.

Руководитель программ новых медиа в ОО "Интерньюз-Украина" Виталий Мороз считает, что сейчас Тихановская двигается в направлении имиджа российского оппозиционера Алексея Навального.

"С такими утверждениями Тихоновская семимильными шагами двигается в направлении имиджа Навального в Украине.

Испортить репутацию в один момент – это очень недальновидно. Не удивлюсь, если будут посылать вслед за русским кораблем.

В то же время убежден, что это досадное недоразумение, ведь нам всем иметь дело со средой Тихановской, которая придет на замену Лукашенко, и среди них много моих друзей", – написал Мороз.

Ольга Родионова заявила, что нападение на Киев прекратилось благодаря ТрО и ВСУ.

"И россияне-войсковцы в Гомеле чувствовали себя как дома...

Ваш штаб тут никак ни приписывается к партизанским инициативам внутренних белорусов. И новый спичрайтер у вас г**но. А рожи советников уже в объективы не влазят. Гастролируйте дальше, на разогреве у U2, например.

Уехав из Беларуси более чем на 2 месяца все теряют контекст.

И не в курсе, что тут у нас, и не надо балаболить про "мы смогли бы", противно.

Жарьте лучше котлеты. Рецепт на кулиноренокру возьмите.

ВСЁ ДАВНО ОДНОЗНАЧНО.

ДЛЯ НАС.

И НАМ ТУТ СТРАШНО. ОЧЕНЬ.

Не осуждаю, защита Литвы – это чудесно. Королева в изгнании – почетный статус на всю жизнь.

НО НЕ НА НАШУ.

Счастья вам и здоровья. И деткам вашим. И чтоб муж был еще жив в тюрьме.

Тьфу. Тьфу. Тьфу", – написала она.

Белорусы выступают против Тихановской

"Сегодня по какому-то странному стечению обстоятельств под очередным бред-видео Тихановской сохраняются негативные комментарии, а вздыхатели Светы куда-то пропали... Посмотрим, сколько мой коммент продержится на этот раз. Присоединяйтесь к его обсуждению в теме: "Тихановская обратилась к белорусам, которые винят себя или друг друга". Правду надо говорить в глаза всем, даже такой VIP-персоне, как Тихановская!" – написала Тамара Куеен в Facebook.

Женщина оставила свое мнение о Тихановской в комментариях под видео белорусской оппозиционерки.

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Мемы с Тихановской

Как Беларусь помогает РФ воевать в Украине?

Власти Беларуси предоставляют России свои территории, с которых выпускают ракеты по Украине. Так, с территории Беларуси по Украине запустили как минимум 631 ракету. Эти запуски продолжаются до сих пор.

Первый пик запусков был зафиксирован 9 марта, в тот день было произведено не менее 35 ракетных пусков. К началу апреля количество запусков росло каждый день, а наибольшему количеству бомбардировок из Беларуси Украина подверглась 1 апреля.

Кроме того, до этого у Беларуси отбирали "добровольцев" для комплектования новых подразделений частной военной компании, а кроме того, в стране лечились российские оккупанты, получившие облучение на Чернобыльской АЭС. При этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко активно поддерживает политику Владимира Путина.

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