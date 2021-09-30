Несколько областей накроют дожди: прогноз погоды на 30 сентября (карта)

Воздух слегка прогреется практически по всей территории Украины

Украинцам пора доставать зонты и теплую одежду. Коллаж "Сегодня"

В четверг, 30 сентября, западные области накроют дожди, в остальных же регионах ожидается солнечная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Осадки ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Волынской областях. Температура воздуха днем 14-16 градусов тепла, ночью – 4-7. При этом в Закарпатье будет теплее всего – до 18 градусов тепла днем и до +11 ночью.

В центральном и восточном регионах днем будет +13-15, ночью +3-5. Такая погода ожидается в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой областях.

На севере и северо-востоке – ночные заморозки. В Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Луганской областях ночью -1-3. Днем +12-15.

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На юге и юго-востоке будет несколько теплее, чем на остальной территории Украины. Температура днем в Одесской, Николаевской, Херсонской областях – до 16-17 градусов тепла. Ночью 4-8 градусов.

В Киеве 30 сентября будет солнечно. Днем 12-14 градусов тепла, ночью – +3-5 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 30 сентября. Карта Гидрометцентра

Что говорит синоптик

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, близость атмосферного фронта с запада прикроет облаками наши западные области, поэтому там заморозки менее вероятны. В то же время это обуславливает дождливую погоду.

Дневная температура воздуха будет подниматься до сравнительно комфортных +10 +16 градусов, однако ночные +1 +8 градусов будут существенно охлаждать воздух и помещения.