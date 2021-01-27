Нескоромному объявили подозрение в подготовке убийства начальника главка СБУ

Экс-зама главы СБУ разыскивают для вручения ходатайства об избрании меры пресечения

Бывшему первому заместителю председателя Службы безопасности Дмитрию Нескоромному объявлено о подозрении в совершении преступления – организации приготовления убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

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Как сообщает пресс-служба СБУ, речь идет о ч. 1 статьи 14, ч. 2 статьи 28 и статье 348 Уголовного кодекса Украины.

Принимаются меры по розыску Нескоромного для допроса в качестве подозреваемого и вручения ходатайства об избрании меры пресечения.

Главное следственное управление СБУ установило, Дмитрий Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили лишить жизни начальника ГУВБ СБУ Андрея Наумова.

Среди доказательств, подтверждающих это, – видео- и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюка, Нескоромного и других лиц, во время которых обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали.

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По версии следствия, основным мотивом преступления стало то, что Наумов был препятствием для возвращения Нескоромного на высокую должность в руководстве Службы, а также выступал против назначения отдельных членов экс-команды Нескоромного в СБУ.

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Сообщается, что фигуранты дела разработали детальный план посягательство на жизнь Наумова. Для его выполнения Расюк в октябре 2020 – январе 2021 подыскал исполнителей преступления, обеспечил их финансирования, организовал слежку за Наумовым. Это также подтверждено материалами дела и соответствующими аудиозаписями.

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Сотрудники СБУ задокументировали их противоправную деятельность и предотвратили совершение заказного убийства. При очередной передаче денег был задержан Расюк, которому 23 января Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Начальник следственного управления ГСУ СБУ Анатолий Булич также сделал заявление о деле по организации заказного убийства Наумова.

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