Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ Протесты в Киеве 😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Несмотря на "плюсовую" температуру, Украину будет засыпать снегом: где ожидать осадков (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
2 декабря, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В этот день в стране ожидаются порывы ветра до 12 м/с
В стране не будет мороза, а температура местами достигнет отметки 12 градусов тепла/Коллаж: Сегодня
В стране не будет мороза, а температура местами достигнет отметки 12 градусов тепла/Коллаж: Сегодня

В четверг, 2 декабря, в Украине местами прогнозируют снежную погоду. Однако мороза не будет.

Об этом сообщает Укргидрометцентр

Реклама

Этот день снег стоит ожидать жителям Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Черниговской и Сумской областей. На остальной территории — без осадков. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от +6 до +10 градусов. На востоке стоит ожидать 3-6 градусов тепла.

В северных регионах — +3-9 градусов. На юге будет тепло, как для зимней поры — +9-12 градусов.

Реклама

В Киеве осадков не прогнозируют, 5-7 градусов тепла, а в Симферополе тоже будет сухо, +10-12 градусов.

Мощные снегопады накрыли север Испании

Северную Испанию засыпало снегом. Больше всего от арктического шторма "Арвен" пострадали провинции Наварра, Кантабрия и Страна Басков. Там объявлен максимальный уровень погодной опасности.

Реклама

Замело около 139 дорог. Водители не справляются с управлением. Видимость нулевая, в сугробах застревают грузовики и легковые автомобили. Их освобождают с помощью спецтехники. Кроме того, в некоторых районах пришлось даже остановить движение машин. Люди прятались от непогоды на заправках и сервисных центрах, некоторым пришлось провести там более 15 часов. Власти заявили, что на борьбу со снегом привлечено около 850 снегоочистителей.

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! В Карпатах началась настоящая метель

Подробнее
Stop Fake
COVID-19 распыляют самолеты?
Откуда взялись слухи
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых загадочных мест в Украине!

Узнать все тайны
Дневник независимости 🇺🇦
Короновирус за неделю

82 880

заболело за неделю в Украине

-20%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.23

Российский рубль (₽)

0.3683

Евро (€)

30.84

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять