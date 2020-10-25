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Несовершеннолетние проводят опрос Зеленского: как отреагировали в "Слуге народа"

25 октября, 18:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Возле избирательных участков заметили малолетних волонтеров

После сообщений о несовершеннолетних волонтерах, которые проводят инициированный президентом Украины опрос, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что этого не должно было быть и ответственность за это несет подрядчик, который организовывает этот процесс.

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Об этом он сказал на брифинге, передает УНИАН.

Он не исключает нарушений при привлечении к опросу несовершеннолетних. По его словам, с подрядчиком был отработан вопрос, чтобы не привлекать детей, поскольку ожидаемо это было бы использовано оппонентами.

"Мы всегда были против этого. Наш подрядчик несет за это ответственность. Думаю, что это либо провокация, либо самодеятельность. Если увидим, что были договоры с детьми, то мы будем разбираться", – сказал Корниенко.

Лидер "Слуги народа" также не отрицает, что во время опроса могли быть нарушения в виде вброса в специальную урну нескольких анкет-ответов от одного человека, но это нарушение не массовое явление.

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В то же время он не стал раскрывать подрядчика, который проводит опрос в целях его безопасности, поскольку уже были угрозы, и прокомментировал заявления, что якобы этот опрос обошелся "Слуге народа" в 100 миллионов гривен. Политик заявил, что эта цифра не соответствует действительности и она гораздо меньше

"Надеюсь, что будет объяснение, откуда взялась цифра в 100 млн. Это намного меньше. Со временем покажем отчеты. Пока мы только считаем, сколько волонтеров, как прошел процесс, сколько участков. Это в динамике", – подчеркнул Корниенко.

Как сообщали новости "Сегодня", партия "Слуга народа" заявила, что будет финансировать проведение опроса. Тогда в политсиле говорили, что это абсолютно законно, поскольку опрос будет проводить социологическая компания, а сами "социологи" будут за пределами избирательных участков – своего рода экзитпол.

Все подробности в спецтеме Всеукраинский опрос 25 октября

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