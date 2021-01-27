Нет доверия: украинцы не готовы вакцинироваться от коронавируса

Украинцы не готовы делать прививку от коронавируса из-за недоверия к вакцине.
Такие данные обнародовал Харьковский институт социсследований.
Больше всего опасений вызывают возможные побочные эффекты препарата. Эта причина сдерживает каждого второго респондента.
Более трети отказываются из-за того, что вакцина делалась на скорую руку.
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Каждого пятого пугают ненадлежащие условия хранения и транспортировки препарата.
Среди других причин отказа украинцев от прививки – конспирологическая. Каждый десятый считает, что вместе с вакциной состоится так называемая чипизации.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцев будут вакцинировать от коронавируса в пять этапов, а до конца года прививки получит половина населения страны.
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