"Нет – избирательному карантину". Протесты предпринимателей накрыли Украину (фото и видео)

В Украине сегодня, 19 марта, предприниматели в разных городах вышли на акции протеста против ужесточения карантина. В частности, митинги прошли в Киеве, Львове, Днепре, Кременчуге, Полтаве, Краматорске и Николаеве.

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Как сообщали новости "Сегодня", несколько десятков человек собрались под стенами здания КГГА.

Свои требования предприниматели передали в письменному виде мэру города Виталию Кличко. По их словам, карантин не должен быть избирательным.

Также, по данным "Варти 1", во Львове ФОПы митинговали с аналогичными требованиями на площади Рынок. Там усиленный карантин будет действовать 9 дней.

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Фото: Варта 1

А в Днепре предприниматели собрались на митинг на площади возле областной государственной администрации. Туда съехались ФОПы из разных городов региона, сообщает "49000". Они держали в руках плакаты с надписями: "Нет – избирательному карантину!".

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Предприниматели отметили, что из-за карантина множество работников увольняются, закрываются магазины. У бизнесменов упал заработок, нет возможности оплачивать аренду помещений и торговых точек.

Татьяна, представитель бизнеса, назвала локдаун и карантин настоящим геноцидом населения Украины.

"Локдауны не приводят к улучшению ситуации со здоровьем украинцев, но лишь добивают обычных людей", – сказала женщина.

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В Кременчуге также провели небольшую акцию протеста. Как сообщает "Кременчугская газета", под мэрией собрались физические-лица предприниматели с плакатами – SaveФОП.

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Люди выступали против карантина. По словам митингующих, многие предприниматели вынуждены были уже свернуть свою деятельность, еще одного локдауна не переживут.

Фото: Кременчугская газета

Кроме того, как передает полтавское издание "Зміст", такая же акция прошла и в областном центре под зданием Полтавской ОГА.

Предприниматели выкрикивали лозунги о необходимости справедливого карантина для бизнеса и сказали, что предыдущие локдауны вводили "для галочки".

Фото: zmist.pl.ua

Несколько десятков предпринимателей вышли на протест и в Краматорске, где в настоящее время располагается Донецкая областная администрация, сообщает "Суспільне".

На акцию протеста из-за ужесточения карантинных ограничений вышли и в Николаеве, сообщают "Новости N".

Отмечается, что митинг проходил с соблюдением карантинных норм – в масках и с дистанцией.

Предприниматели акцентировали внимание на том, что во время карантина страдает именно малый и средний бизнес, а большой продолжает работать.

Напомним, в Киевской области также введут строгий карантин.

Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине

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