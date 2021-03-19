"Нет – избирательному карантину". Протесты предпринимателей накрыли Украину (фото и видео)

В Украине сегодня, 19 марта, предприниматели в разных городах вышли на акции протеста против ужесточения карантина. В частности, митинги прошли в Киеве, Львове, Днепре, Кременчуге, Полтаве, Краматорске и Николаеве.
Как сообщали новости "Сегодня", несколько десятков человек собрались под стенами здания КГГА.
Свои требования предприниматели передали в письменному виде мэру города Виталию Кличко. По их словам, карантин не должен быть избирательным.
Также, по данным "Варти 1", во Львове ФОПы митинговали с аналогичными требованиями на площади Рынок. Там усиленный карантин будет действовать 9 дней.
А в Днепре предприниматели собрались на митинг на площади возле областной государственной администрации. Туда съехались ФОПы из разных городов региона, сообщает "49000". Они держали в руках плакаты с надписями: "Нет – избирательному карантину!".
Предприниматели отметили, что из-за карантина множество работников увольняются, закрываются магазины. У бизнесменов упал заработок, нет возможности оплачивать аренду помещений и торговых точек.
Татьяна, представитель бизнеса, назвала локдаун и карантин настоящим геноцидом населения Украины.
"Локдауны не приводят к улучшению ситуации со здоровьем украинцев, но лишь добивают обычных людей", – сказала женщина.
В Кременчуге также провели небольшую акцию протеста. Как сообщает "Кременчугская газета", под мэрией собрались физические-лица предприниматели с плакатами – SaveФОП.
Люди выступали против карантина. По словам митингующих, многие предприниматели вынуждены были уже свернуть свою деятельность, еще одного локдауна не переживут.
Кроме того, как передает полтавское издание "Зміст", такая же акция прошла и в областном центре под зданием Полтавской ОГА.
Предприниматели выкрикивали лозунги о необходимости справедливого карантина для бизнеса и сказали, что предыдущие локдауны вводили "для галочки".
Несколько десятков предпринимателей вышли на протест и в Краматорске, где в настоящее время располагается Донецкая областная администрация, сообщает "Суспільне".
На акцию протеста из-за ужесточения карантинных ограничений вышли и в Николаеве, сообщают "Новости N".
Отмечается, что митинг проходил с соблюдением карантинных норм – в масках и с дистанцией.
Предприниматели акцентировали внимание на том, что во время карантина страдает именно малый и средний бизнес, а большой продолжает работать.
Напомним, в Киевской области также введут строгий карантин.
Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине
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