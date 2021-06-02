Netflix исправился после скандала с бандеровцами: что изменили в российском фильме

Народный депутат Устинова обратилась к украинцам в США, которые помогли решить проблему

Кажется, скандал с Netflix из-за бандеровцев исчерпан. Американский стриминговый сервис поправил титры к фильму "Брат-2", убрав обозначение бандеровцев как пособников нацистов.

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Об этом сообщила в Facebook народный депутат от "Голоса" Александра Устинова.

По ее словам, она обратилась к украинской диаспоре в США и там помогли решить проблему.

"Вчера понеслась "зрада" о том, что Netflix перевел "бандеровец" в фильме "Брат", как Ukrainian Nazi collaborator ("украинский пособник нацистов"). Народные депутаты уже начали писать коллективные запросы на компанию, а я просто написала бандеровцам-украинцам из Кремниевой долины. Наша диаспора там невероятная. Уже через несколько часов текст во всех местах был поправлен. Теперь там не nazi, а banderite", – написала Устинова.

Было...

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...и сейчас.

Ранее мы писали, что использование Netflix может подорожать – сервис тестирует новые ограничения на совместное использования аккаунта несколькими людьми, которые не являются членами одной семьи.