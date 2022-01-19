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Неудачно нырнул в прорубь. В Киевской области Крещение закончилось трагедией (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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19 января, 17:19
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Мужчина погрузился под воду, но не смог самостоятельно выбраться из ледяной ловушки
Мужчина утонул на Крещение.
Мужчина утонул на Крещение. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области во время купания на Крещение у утонул мужчина. Несчастье произошло в селе Крушинка Глеваховской ОТГ.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Подробности

19 января в 12:32 к спасателям поступило сообщение о том, что в селе Крушинка на ставку Школьный во время погружения в прорубь не поднялся на поверхность мужчина.

На место прибыли пять водолазов ГСЧС. Тело мужчины удалось обнаружить в 15:13. Его вытащили из воды и передали сотрудникам полиции.

Погибшему было 53 года.

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Место происшествия. Фото: ГСЧС

ЧП в Киеве

В столице на Крещение на Оболонской набережной произошла потасовка. Несколько мужчин устроили конфликт прямо под молитву священника.

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Из-за чего началась потасовка, пока не известно. На видео видно, как одного из мужчин ударили и он упал на землю во время молитвы священника у проруби. На месте находились и полиция, и медики.

Какие правила следует помнить на Крещение

  • Купайтесь в заранее подготовленных местах, которые оборудованы и где будут дежурить спасатели и медики.
  • Перед погружением в прорубь необходимо разогреть тело, ведь температура воды значительно ниже температуры тела.
  • Безопасное пребывание в ледяной воде – 3-5 секунд.
  • После купания следует снять мокрую одежду, быстро растереться полотенцем и одеться. Это снизит нагрузку от холода. Одежда и обувь должны быть сухими.
  • Теплый напиток поможет согреться после ледяной воды.

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