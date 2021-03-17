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Неутешительный прогноз. Радуцкий рассказал о четвертой волне пандемии COVID-19 в Украине

17 марта, 20:14

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Уже осенью украинцев ожидает следующая волна пандемии, считает депутат

Уже после третьей волны коронавируса в Украине осенью может быть следующая волна пандемии.

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Об этом в Facebook написал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Итак, после третьей волны нас, скорее всего, уже осенью ожидает следующая волна пандемии. Удастся ли ее полностью сдержать благодаря вакцинации – пока трудно прогнозировать. Стоит быть готовым к любым сюрпризам", – написал он.

Он отметил, что вирус продолжает мутировать, изменяться и становиться еще более опасным.

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"В настоящее время к анализу данных, разработке прогнозов эпидемиологической ситуации присоединились СНБО, Национальная академия медицинских наук Украины, Киевская школа экономики, многие другие государственные и экспертные структуры. Все понимают, насколько это важно", – отметил Радуцкий.

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Мы также писали, что в НАН спрогнозировали: рост смертности от коронавируса в Украине будет наблюдаться как минимум до начала апреля.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что известно о новых штаммах коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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вирус коронавирус пандемия Михаил Радуцкий
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