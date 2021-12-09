Невакцинированные без работы и защита от "Омикрона": главное о COVID-ситуации в Украине

В Украине с сегодняшнего дня начали действовать новые ограничения для невакцинированных работников. В то же время ученые определили, что даже две дозы вакцинации не защитят от "Омикрона". Однако все же назвали способ уберечься от нового опасного штамма.
Главное о COVID-ситуации – в материале новостей "Сегодня".
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 8 декабря, в Украине зафиксировано 12 376 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что на 3 тысячи больше, чем в предыдущие сутки.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2449 человек;
- летальных исходов – 465;
- поправилось – 24 547 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 1198;
- Винницкая область – 488;
- Волынская область – 493;
- Днепропетровская область – 471;
- Донецкая область – 547;
- Житомирская область – 640;
- Закарпатская область – 503;
- Запорожская область – 570;
- Ивано-Франковская область – 529;
- Киевская область – 484;
- Кировоградская область – 139;
- Луганская область – 146;
- Львовская область – 745;
- Николаевская область – 359;
- Одесская область – 1232;
- Полтавская область – 537;
- Ровенская область – 346;
- Сумская область – 288;
- Тернопольская область – 306;
- Харьковская область – 566;
- Херсонская область – 137;
- Хмельницкая область – 538;
- Черкасская область – 496;
- Черновицкая область – 155;
- Черниговская область – 436.
Вакцинация
Более 26 млн прививок против COVID-19 сделано в Украине с начала вакцинальной кампании.
При этом за минувшие сутки 178 796 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 69 267 человек, полностью иммунизированы – 109 529 человек
Невакцинированных увольняют с работы
С 9 декабря вступили в силу изменения в приказ Минздрава по расширению перечня профессий, для которых прививка против существуют -19 обязательна. Невакцинированных работников будут отстранять от исполнения обязанностей.
С сегодняшнего дня обязательно должны быть привиты:
- соцработники,
- сотрудники государственных предприятий, учреждений и организаций,
- сотрудники стратегически важных предприятий.
С 8 ноября не пускают на работу без прививки работников:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и структурных подразделений;
- вузов, техникумов, училищ, школ и детсадов.
Запорожская область может выйти из красной зоны
В регионе улучшились показатели заболеваемости коронавирусом, по словам заместителя председателя ОГА Владимира Шустова.
На сегодняшний день в регионе продолжает лечиться 18 880 пациентов. По сравнению с данными прошлого месяца количество больных уменьшается, ситуация понемногу стабилизируется и такими темпами область скоро должна выйти из красной зоны.
"Следует помнить, несмотря на то, что в Украине в целом и в нашей области, в том числе, уже три недели подряд снижается количество новых заболеваний, госпитализаций и смертей вследствие пандемии, опасность никуда не отступила", – отметил чиновник.
Карантинные зоны 9 декабря
Красная
- Винницкая область
- Волынская область
- Житомирская область
- Запорожская область
- Киевская область
- Николаевская область
- Сумская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черниговская область.
Оранжевая
- Донецкая область
Желтая
- г. Киев
- Днепропетровская область
- Закарпатская область
- Ивано-Франковская область
- Кировоградская область
- Луганская область
- Львовская область
- Одесская область
- Полтавская область
- Ровенская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Херсонская область
- Черновицкая область.
Ученые нашли защиту от "Омикрона"
Штамм коронавирус "Омикрон" может частично обходить защиту вакцин от COVID-19. В то же время бустерная доза вакцины Pfizer/Biontech нейтрализует "Омикрон".
Ученые провели одно из первых лабораторных исследований. Они исследовали способность клеток крови, взятых у вакцинированных препаратами Pfizer/BioNTech. В исследованиях приняли участие 12 человек. При этом шесть из них были заражены во время первой волны в Южной Африке.
В результате оказалось, что способность клеток крови нейтрализовать угрозу вируса может сокращаться в 41 раз, однако иммунную защиту вирус не преодолел. В образцах крови получивших лишь первичную серию вакцины в среднем наблюдалось 25-кратное снижение антител против нового варианта.
По словам ученых, это может указывать на то, что двух доз вакцины может оказаться недостаточно для защиты от заражения "Омикроном". В то же время, бустерная вакцинация защитит от "Омикрона".
Когда в Украине начнут вакцинировать бустерной дозой
По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, вводить бустерную дозу вакцины от коронавирусной болезни украинцам пока рано. Это станет целесообразным после того, как минимум 50% жителей страны будут привиты двумя дозами.
В конце ноября он отметил, что в данный момент первыми прививками охвачено 42% взрослого населения в Украине, а потому говорить о введении бустерной дозы преждевременно.
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