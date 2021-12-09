Невакцинированные без работы и защита от "Омикрона": главное о COVID-ситуации в Украине

Количество больных коронавирусом продолжает расти

Ученые назвали способ защититься от "Омикрона", но в Украине он еще недоступен. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с сегодняшнего дня начали действовать новые ограничения для невакцинированных работников. В то же время ученые определили, что даже две дозы вакцинации не защитят от "Омикрона". Однако все же назвали способ уберечься от нового опасного штамма.

Главное о COVID-ситуации – в материале новостей "Сегодня".

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Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 8 декабря, в Украине зафиксировано 12 376 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что на 3 тысячи больше, чем в предыдущие сутки.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2449 человек;

летальных исходов – 465;

поправилось – 24 547 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1198;

Винницкая область – 488;

Волынская область – 493;

Днепропетровская область – 471;

Донецкая область – 547;

Житомирская область – 640;

Закарпатская область – 503;

Запорожская область – 570;

Ивано-Франковская область – 529;

Киевская область – 484;

Кировоградская область – 139;

Луганская область – 146;

Львовская область – 745;

Николаевская область – 359;

Одесская область – 1232;

Полтавская область – 537;

Ровенская область – 346;

Сумская область – 288;

Тернопольская область – 306;

Харьковская область – 566;

Херсонская область – 137;

Хмельницкая область – 538;

Черкасская область – 496;

Черновицкая область – 155;

Черниговская область – 436.

Вакцинация

Более 26 млн прививок против COVID-19 сделано в Украине с начала вакцинальной кампании.

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При этом за минувшие сутки 178 796 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 69 267 человек, полностью иммунизированы – 109 529 человек

Невакцинированных увольняют с работы

С 9 декабря вступили в силу изменения в приказ Минздрава по расширению перечня профессий, для которых прививка против существуют -19 обязательна. Невакцинированных работников будут отстранять от исполнения обязанностей.

С сегодняшнего дня обязательно должны быть привиты:

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соцработники,

сотрудники государственных предприятий, учреждений и организаций,

сотрудники стратегически важных предприятий.

С 8 ноября не пускают на работу без прививки работников:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и структурных подразделений;

вузов, техникумов, училищ, школ и детсадов.

Запорожская область может выйти из красной зоны

В регионе улучшились показатели заболеваемости коронавирусом, по словам заместителя председателя ОГА Владимира Шустова.

На сегодняшний день в регионе продолжает лечиться 18 880 пациентов. По сравнению с данными прошлого месяца количество больных уменьшается, ситуация понемногу стабилизируется и такими темпами область скоро должна выйти из красной зоны.

"Следует помнить, несмотря на то, что в Украине в целом и в нашей области, в том числе, уже три недели подряд снижается количество новых заболеваний, госпитализаций и смертей вследствие пандемии, опасность никуда не отступила", – отметил чиновник.

Карантинные зоны 9 декабря

Красная

Винницкая область

Волынская область

Житомирская область

Запорожская область

Киевская область

Николаевская область

Сумская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черниговская область.

Оранжевая

Донецкая область

Желтая

г. Киев

Днепропетровская область

Закарпатская область

Ивано-Франковская область

Кировоградская область

Луганская область

Львовская область

Одесская область

Полтавская область

Ровенская область

Тернопольская область

Харьковская область

Херсонская область

Черновицкая область.

Ученые нашли защиту от "Омикрона"

Штамм коронавирус "Омикрон" может частично обходить защиту вакцин от COVID-19. В то же время бустерная доза вакцины Pfizer/Biontech нейтрализует "Омикрон".

Ученые провели одно из первых лабораторных исследований. Они исследовали способность клеток крови, взятых у вакцинированных препаратами Pfizer/BioNTech. В исследованиях приняли участие 12 человек. При этом шесть из них были заражены во время первой волны в Южной Африке.

В результате оказалось, что способность клеток крови нейтрализовать угрозу вируса может сокращаться в 41 раз, однако иммунную защиту вирус не преодолел. В образцах крови получивших лишь первичную серию вакцины в среднем наблюдалось 25-кратное снижение антител против нового варианта.

По словам ученых, это может указывать на то, что двух доз вакцины может оказаться недостаточно для защиты от заражения "Омикроном". В то же время, бустерная вакцинация защитит от "Омикрона".

Когда в Украине начнут вакцинировать бустерной дозой

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, вводить бустерную дозу вакцины от коронавирусной болезни украинцам пока рано. Это станет целесообразным после того, как минимум 50% жителей страны будут привиты двумя дозами.

В конце ноября он отметил, что в данный момент первыми прививками охвачено 42% взрослого населения в Украине, а потому говорить о введении бустерной дозы преждевременно.

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