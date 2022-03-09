Невзоров: Украинцы дерутся пострашнее "театральных" чеченцев – просто убивают

Всего за 14 дней войны России против Украины наша страна смогла раскрыть целый ряд мифов о "силе" и "величии" РФ

Невзоров заявил, что украинцы воюют пострашнее чеченцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская армия удивила мир тем, с каким успехом защищает свои земли. В бою наши военные показывают себя не хуже чеченцев. Более того, ВСУ всего за две недели войны буквально сожгли целый ряд мифов о России для мира – о сильной армии, законах, истории и тд.

Об этом заявил российский журналист и публицист Александр Невзоров.

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"Украинцы, о чем я уже предупреждал, то, что я видел на чеченской войне, дерутся не хуже чеченцев, а даже пострашнее. У горцев есть и в бою некая театральность, романтизм… А украинцы просто всех убивают без предисловий и эпитафий", – сказал он.

Невзоров отметил, что украинские "Джавелины", сжигая КамАЗы и "Панцири", попутно сожгли массу мифов о России.

"Из того, что сейчас происходит в Украине, сделано 99% т.н. российской истории: это смерть мифа о князьях, героях и Суворовых … Закон – фейк, армия – фейк, экономика – фейк, история – фейк, величие – фейк. Покорность украинцев, ожидающих освободительную армию Путина – фейк", - сказал журналист.

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Война в Украине 9 марта