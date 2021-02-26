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NewsOne, ZiK и "112" слились в один канал – его отключили в тот же день

26 февраля, 22:10

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Сотрудники трех каналов создали нового вещателя, но пробыли в эфире лишь час

Телеканал "Первый независимый" ("Перший незалежний"), в который объединились сотрудники запрещенных к трансляции каналов ZiK, NewsOne и "112", также был отключен от вещания.

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Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано в Telegram телеканала 26 февраля.

"Под давлением власти и правоохранительных органов телеканал "Перший незалежний" был отключен от вещания через час после начала эфира", – утверждают в "Первом независимом".

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Как отмечается, телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы выполнили требование СБУ не предоставлять свои услуги телеканалу.

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Представители канала называют такое решение "политически мотивированным" и "расправой над неугодными СМИ". Они утверждают, что запрет на вещание канала является незаконным, поскольку не соответствует международно-правовым стандартам свободы слова, поэтому "Первый независимый" будет это обжаловать.

Напомним, 2 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины и президент Владимир Зеленский ввели санкции против нардепа Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112", ZiK и NewsOne, в результате чего они были отключены.

В Евросоюзе и США такое решение поддержали как противостоящее злонамеренному влиянию России.

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телеканал цензура 112 NewsOne ZIK

Источник: Сегодня

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