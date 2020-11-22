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Незаконная агитация и подкуп избирателей: какие нарушения были в "день тишины"

22 ноября, 12:22

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Больше всего нарушений зафиксировали в Днепропетровской области

В воскресенье, 22 ноября, в Украине проходит второй тур выборов. В "день тишины" в полицию поступило 61 сообщение, связанное с нарушениями избирательного процесса.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Больше всего нарушений зафиксировано в Днепропетровской области – 27, Николаевской – 9, Львовской – 7, Донецкой и Запорожской – по 5.

Еще четыре правонарушения выявлены в Черкасской области, по два в Закарпатской и Полтавской областях и один факт нарушения избирательного процесса установлен в Ровенской области.

В полицию поступали сообщения о незаконной агитации – 42, подкупе избирателей – 14, нарушении ведения реестра избирателей – 4 и мошенничестве – 1.

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В соцсетях пользователи делятся замеченными нарушениями в Днепропетровской области. Так называемая частная социологическая компания сообщила, что сотрудничает с одной из политических партий и предлагает проголосовать за "нужного" кандидата за денежное вознаграждение.

К слову, в ЦИК назвали ТОП-10 партий, получивших больше всего мандатов на местных выборах. Так, 33 029 избранных депутатов выдвигались местными организациями партий.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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полиция ЦИК нарушение
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