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Незаконно уехавшим из Украины после начала войны мужчинам может грозить до 10 лет тюрьмы – законопроект

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29 марта, 22:23
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Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады Украины. Вскоре его могут принять
Мужчинам, незаконно покинувшим территорию Украины после начала вторжения РФ, может грозить срок. Фото: коллаж "Сегодня"
Мужчинам, незаконно покинувшим территорию Украины после начала вторжения РФ, может грозить срок. Фото: коллаж "Сегодня"

В Верховную Раду внесли законопроект, согласно которому мужчинам, незаконно покинувшим Украину после начала вторжения РФ (24 февраля), может грозить до 10 лет тюрьмы.

Об этом стало известно на сайте ВРУ.

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Инициаторами законопроекта являются депутаты Федор Вениславский, Марьяна Безуглая, Игорь Копытин, Игорь Герасименко и Юрий Здебский.

Кто из мужчин имеет право выезжать из Украины в условиях войны – разъяснение пограничников

Когда Россия напала на Украину, на территории нашей страны ввели военное положение. Также Верховная Рада Украины утвердила указ президента о всеобщей мобилизации. Согласно законам все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выехать за границу.

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На официальной Facebook-странице Государственной пограничной службе опубликовали информацию, кто из мужчин имеет право покидать Украину в условиях военного положения и всеобщей мобилизации.

Так, согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" право выехать из страны имеют мужчины:

  • у которых есть удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет;
  • те, у кого есть заключение военно-врачебной комиссии о непригодности;
  • на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
  • у которых есть ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы, до достижения им 23 лет;
  • усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители, которые воспитывают детей-сирот, или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
  • кто ухаживает за нуждающимися в случае отсутствия других лиц, которые могут это делать;
  • близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.

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