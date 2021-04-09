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Ни обыска, ни допроса: "топ-контрабандист" из списка СНБО прокомментировал обвинения

9 апреля, 21:28

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Бизнесмен в сфере международной логистики Орест Фирманюк, которого в СНБО назвали организатором "серых" таможенных схем в контрабанде товаров хозяйственной группы и тканей, заявил, что к его компании никогда не было претензий криминального характера.

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Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"У нас не было ни одного обыска, ни одного уголовного дела за эти 6 лет, которые мы работаем. Ни разу нас не вызывали на допросы, никаких претензий криминального характера ко мне, или к моим работникам не было", – сказал Фирманюк.

По его словам, компания работает на рынке уже шесть лет под двумя брендами

"У нас существуют понятные и прозрачные виды деятельности: логистика груза из Азии в Украину, мы обслуживаем пять таможенных терминалов и у нас есть небольшой отдел по таможенному оформлению. Это небольшая компания", – отметил он.

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