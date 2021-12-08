"Ничего не помню": украинец в Польше потратил в стриптиз-баре 800 тыс. грн

Потерпевший предполагает, что кто-то ему в напиток что-то подсыпали в напиток

После клуба у мужчины осталось только 400 злотых / Коллаж "Сегодня"

Украинский заробитчанин в Польше потратил за вечер в стриптиз-клубе Варшавы 120 тысяч злотых, а это 806 404 гривен. Мужчина признается, что даже не помнит, как потратил все деньги.

Об этом пишет Mukachevo.net.

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Как это было

Мужчина рассказал, что в тот вечер вместе с друзьями гуляли и выпивали. Когда компания проходила мимо go-go клуба, красивые девушки пригласили их внутрь.

"Одна из них увидела, что мы немного выпили и спросила, не хотим ли мы продолжить этот приятный вечер. Она также гарантировала нам, что первый напиток будет бесплатным", – вспомнил потерпевший.

Что-то подсыпали в коктейли?

Затем к ним подсели несколько девушек, а пострадавшего пригласили в какой-то VIP зал. Что было дальше – мужчина не помнит. Потерпевший предполагает, что кто-то из девушек или работников заведения мог подсыпать какое-нибудь вещество ему в напиток.

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"Подозреваю, что мне что-то подсыпали в напиток и я перестал понимать, что делаю. Мне подносили терминал, чтобы я вводил PIN. Какие там были суммы – я не понимал. Почти все деньги, которые были у меня на счету, исчезли. Осталось только 400 злотых", – прокомментировал мужчина.

Мужчину ни к чему не принуждали

Клуб предоставил запись с видеокамер как доказательство, что Петра ни к чему не принуждали. В конце концов прокуратура отказалась возбуждать дело, а суд отклонил апелляцию.

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