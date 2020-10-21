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Никаких дождей и до 20 градусов: синоптики порадовали прогнозом погоды

21 октября, 12:40

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

После холодов в последние дни, украинцев снова ждет шикарная теплая погода

В Украине уже сегодня начало теплеть и завтра, 22 октября, ожидается достаточно теплая погода по всей Украине, местами до +20 и без дождей.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в четверг украинцев ждет очень хорошая погода.

"22 октября повсеместно ожидается 12-18 градусов, на юге местами до 20 градусов. Без дождей, но с утренними туманами. В Киеве также потеплеет до 17 градусов. Без осадков, красиво и уютно", – написала Диденко.

В Укргидрометцентре подтвердили, что завтра будет "весна" посреди осени. Разве что ночью холодно, всего 5-7 градусов, а вот днем в большинстве областей до 18 тепла, на юге +20.

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Как сообщали новости "Сегодня", 17 октября в Украине прошли сильные дожди, местами непогода натворила беды. Так, например, Киев серьезно подтопило, в Кропивницком сносило крыши, а в Николаевской области пострадали жилые дома, школы и детсад.

Ураган в Кропивницком

В свою очередь спасатели показывали последствия непогоды в Кировоградской области. Дошло до того, что в Кропивницком пришлось развернуть мобильный пункт обогрева и полевую кухню.

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погода синоптики прогноз погоды наталка диденко

Источник: Сегодня

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