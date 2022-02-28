Никогда не простим: в ВСУ рассказали о военных преступлениях оккупантов

Российские войска используют мирных жителей как живой щит

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города ракетами, от их рук погибло уже 16 детей.

Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

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По его словам, враг превосходит сам себя в цинизме и подлости.

"В боевых целях были применены оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". При этом удар был нанесен по мирному Житомиру. Использует женщин и детей как живой щит. Лупит из тяжелого вооружения по жилым объектам. В ад войны посылает срочников. Переодевается в форму военнослужащих ВС Украины и использует машины скорой помощи для прикрытия диверсионной деятельности. В упор расстреливает автомобиль с семьей", – перечислил главнокомандующий ВСУ.

Залужный сообщил, что с начала открытой вооруженной агрессии от рук оккупанта уже погибли 16 детей.

"Мы этого никогда не простим!" – добавил он.

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