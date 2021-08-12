Шишова еще не похоронили, а его девушка опасается за свою жизнь – эксклюзивные подробности

Смерть Виталия Шишова на данный момент расследуется – у полицейских есть несколько версий

На снимке девушка Шишова - Божена Жолудь. Фото: коллаж "Сегодня"

Девушка белорусского оппозиционера Виталия Шишова Божена Жолудь обратилась в украинскую полицию с заявлением, в котором просит предоставить ей охрану. Как рассказала корреспонденту "Сегодня", она предполагает, что может что-то произойти.

"Обратилась с заявлением в полицию, потому как продолжаю проживать по тому же адресу, где мы жили с Виталием. Сделала это из-за того, что понимаю – в случае какой-то экстренной ситуации никого может не оказаться рядом", – сказала нам Божена.

Белорусский оппозиционер Шишов еще не похоронен

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К этому она добавила, что Виталий до сих не похоронен (его нашли повешенным 9 дней тому назад, 3 августа).

"Предполагаю, что завтра я смогу получить необходимую доверенность. Мы с ними не были официально расписаны, поэтому необходим такой документ. Скорее всего, похороны состоятся в субботу", – уточнила Божена.

На снимке Виталий Шишов. Фото: "Сегодня"

У полиции есть несколько версий

В свою очередь, в МВД нам сообщили, что смерть Виталия Шишова расследуется.

"Рассматривается две версии – убийство, замаскированное под самоубийство или самоубийство", – сообщил нам спикер министерства Артем Шевченко.

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По официальным данным ведомства, ни одна из этих двух версий пока что не является приоритетной.

"Смерть наступила в условиях неочевидности. Как все помним, Шишова обнаружили в парке, где не было ни видеокамер, ни каких-либо очевидцев. Поэтому следователи сейчас выясняют все обстоятельства", – рассказали нам в МВД.

Годовщина протестов в Минске

В эти же дни исполнился год с момента активной фазы протестов в Минске и того времени, когда многие белорусы уехали от преследований в Украину.

"Белорусы переезжают в Украину до сих пор. Но интенсивнее всего, конечно, этот процесс был осенью прошлого года", – рассказала нам одна из белорусских переселенок Инна Зайцева.

В Киеве почтили память Шишова и поддержали белорусских политзаключенных. Фото: "Сегодня"

По ее словам, смерть Виталия Шишова изменила атмосферу среди них – белорусов, переехавших в Украину.

"Мы стали более дерзкими. Страх, что тебя и здесь достанут, приводит только к одному – к желанию не отдавать свою жизнь дешево. Если нас могут убить и здесь, то зачем стесняться? Например, я сейчас жалею о том, что не произошло силового варианта в Беларуси. Не мышью же под веником сидеть. Сожалею, что у меня под платьем не было гранаты. Что касается смерти Виталия – мы все убеждены, что это была операция КГБ. Наняли ли они кого-то местного – не известно. У нас нет никаких сомнений в том, что Виталик умер насильственной смертью", – говорит Инна Зайцева.

Ранее мы писали, что:

в Киеве почтили память Шишова и поддержали белорусских политзаключенных;

и поддержали белорусских политзаключенных; Лукашенко потребовал у спецслужб Украины ответа, кто убил белорусского активиста Виталия Шишова.