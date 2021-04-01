"Никого не должно беспокоить": у Путина объяснили войска вблизи Украины

Перемещение военной техники вблизи границ не несет угрозы для Украины. В Кремле также очередной раз цинично открестились от присутствия российских военных на Донбассе.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он сослался на то, что якобы вблизи российских границ тоже повышенная военная активность стран НАТО и Россия просто находится начеку.

"Российская Федерация перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы. Российская Федерация предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей", – сказал Песков.

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При этом в Кремле открестились от участия в войне на Донбассе, обвинив Киев в возможной вспышке конфликта.

"Что касается участия российских войск в вооруженном конфликте на территории Украины, российские войска никогда не принимали в нем участие и не принимают", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказывал, сколько войск РФ на Донбассе, в Крыму и на границе. Он отмечал, что в последнее время под видом учений Россия наращивает войска вблизи границы Украины.

Тем временем американская пресса пишет, что боеготовность Европейского командования армии США повысили до максимального уровня из-за стягивания Россией своих войск к границам Украины. Американцы сейчас оценивают вероятность боевых действий как "потенциальный неизбежный кризис". Пентагон тоже обвинил Россию в эскалации на Донбассе.

Видео: Сегодня

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