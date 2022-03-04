Николаев отбит! Бои продолжаются

Утром в украинский Николаев, оказавшийся ненадолго захваченный российскими оккупантами, зашли военные ВСУ. А уже вечером глава Николаевской ОГА Валентин Ким в своем Telegram-канале заявил об освобождении города.
Что известно
"Да, ну выбили мы их немного. Бой продолжается. Комментировать не могу. Уже на окраинах, но по городу – выбили", – немногословным, но очень довольным был Ким.
Позже солдаты славной украинской армии опубликовали видео из освобожденного аэропорта Николаева, где был тут же поднят флаг Украины.
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Обстановка
- В обед 3 марта Виталий Ким сообщил, что в город зашел "русский мир".
- Он сообщил, что техники зашло очень много, однако признаков того, что оккупанты будут применять тяжелую артиллерии, не было.
- "Не надо нервничать, надо кушать и не нервничать. Расслабляемся, выдыхаем. Жжём их технику!", – как мог подбадривал своих горожан глава ОГА.
- Позже он добавил, что также закрыто водное пространство по реке Южный Буг и Ингул. У военных ест приказ стрелять на поражение. Поэтому если кому-то нужно выплыть, это необходимо обязательно согласовать.