Николаев отбит! Бои продолжаются

Также украинцы вернули себе аэропорт

Разрушенный мост на трассе "Снигиревка - Николаев"/ Коллаж "Сегодня"

Утром в украинский Николаев, оказавшийся ненадолго захваченный российскими оккупантами, зашли военные ВСУ. А уже вечером глава Николаевской ОГА Валентин Ким в своем Telegram-канале заявил об освобождении города.

Что известно

"Да, ну выбили мы их немного. Бой продолжается. Комментировать не могу. Уже на окраинах, но по городу – выбили", – немногословным, но очень довольным был Ким.

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Позже солдаты славной украинской армии опубликовали видео из освобожденного аэропорта Николаева, где был тут же поднят флаг Украины.

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