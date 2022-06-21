Местные журналисты говорят, что дело касается одного из полицейских начальников

Полиция проводит расследования по факту секса в бассейне / Коллаж "Сегодня"

Николаевская полиция проводит служебное расследование по возможному факту недостойного поведения полицейских. На данный момент они отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщает полиция Николаевской области. Правда, имена фигурантов скандального расследования не сообщаются. Однако СМИ выяснили, о ком идет речь.

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Официально

"Несмотря на то, что происшествие произошло, когда полицейские находились вне службы, они отстранены от исполнения служебных обязанностей. Как только в социальных сетях была распространена информация по аморальному поведению работников полиции, руководство областного управления назначило по этому факту служебное расследование. По его результатам, руководство ГУНП в Николаевской области будет принимать решение о привлечении правоохранителей к ответственности", – говорится в сообщении полиции Николаевской области.

Неофициально

Местные телеграм-каналы сообщают, что в секс-скандале на территории ресторана с бассейном участвовал человек, похожий на начальника участкового Николаевского районного управления полиции Петра Соловьева. Вторым участником оказалась одна из его подчиненных.

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Комментарий

Как сообщила сайту "Сегодня" спикер полиции Николаевской области Наталья Якобсон, сейчас проводится служебное расследование по отношению к двум полицейским.

"Устанавливается, кто на видео и где это происходит", – сообщила нам Якобсон.

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В свою очередь, на официальной странице полиции Николаевской области в соцсети сообщается, что когда произошло это "событие", то полицейские были не на службе.

Обстановка