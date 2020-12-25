Лично я бы вышел: Зеленский о Минских соглашениях

Если Украина выйдет из Минских соглашений, ЕС может снять санкции с России и боевиков

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о плане по прекращению войны на Донбассе в 2021 году.

Реклама

Об этом он заявил в интервью изданию "Фокус".

"Первое. Мы сделали, я считаю, многое из того, о чем договорились. Кроме обмена, мы открыли КПВВ "Счастье" и "Новотроицкое", больше строили дорог в Донецкой и Луганской областях. Чтобы та сторона видела, как мы относимся к нашим территориям. Еще строили в Закарпатской области, где нам говорили, что венгры вкладывают деньги в Украину, а Украина в свою страну – нет", – сказал президент.

По его словам, также дороги строили в Херсонской области, которая граничит с Крымом. У властей была задача показать людям, что в Украине о них заботятся.

Президент подчеркнул, что на данном этапе Украина не может выйти из Минских договоренностей. Если она решит это сделать, то европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО.

В тренде Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 11 тысяч случаев

Реклама

"Теперь, сидя в шпагате, надо что-то делать, становиться на ноги, иначе будешь продвигаться вперед очень медленно. Поэтому мы сказали, что с некоторыми моментами мы не согласны. И пропишем детальный план прекращения войны. Для этого предложили режим тишины и его соблюдение с конкретной даты, не обращая внимания на провокации", – рассказал Зеленский.

После этого, по словам Зеленского, встречаются советники лидеров "нормандской четверки" и организовывают полноценную встречу.

"Считаю, что никто не хочет заканчивать войну, кроме Украины. Нет, европейские партнеры тоже хотят. Только Россия не очень спешит, боевикам это невыгодно. Получается простая ситуация, из которой надо найти сложный выход", – подытожил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что в этом же интервью Зеленский заверил, что украинский рынок будет открыт для платной вакцины против коронавируса.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама