Все операции по пересадке можно будет делать в Украине через три года – Степанов

Минздрав Украины стремится получить трансплантационную независимость в течение трех ближайших лет.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.
Минздрав уже инициировал утверждение соответствующей нормативной базы. И на этой неделе правительство расширило перечень учреждений здравоохранения, которые приобщаются к пилотному проекту трансплантации. Их теперь 38 и одна частная больница.
Развитие направления трансплантации – одна из приоритетных задач, подчеркнул министр. По оценкам Минздрава, в год испытывают потребность в таких операциях пять тысяч украинцев.
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За последние 29 лет это направление оказания медицинской помощи в Украине было запущено, добавил Степанов.
За 2020 год в Украине провели такие операции по пересадке органов:
- трансплантация сердца – 8;
- пересадка печени – 19;
- трансплантация почки – 91.
То есть осуществлено 118 операций, тогда как в 2019 году – 78.
В следующем году Украина увеличит количество трансплантаций минимум вдвое – не менее 250 пересадок жизненно важных органов, заявил министр.
Ранее во Львове впервые в истории Украины была проведена операция по пересадке поджелудочной железы от посмертного донора.
Кроме того, в Киеве впервые провели операцию по пересадке сердца.
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