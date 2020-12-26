Все операции по пересадке можно будет делать в Украине через три года – Степанов

Более чем на треть Украина увеличила количество трансплантаций в этом году

Минздрав Украины стремится получить трансплантационную независимость в течение трех ближайших лет.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Минздрав уже инициировал утверждение соответствующей нормативной базы. И на этой неделе правительство расширило перечень учреждений здравоохранения, которые приобщаются к пилотному проекту трансплантации. Их теперь 38 и одна частная больница.

Развитие направления трансплантации – одна из приоритетных задач, подчеркнул министр. По оценкам Минздрава, в год испытывают потребность в таких операциях пять тысяч украинцев.

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За последние 29 лет это направление оказания медицинской помощи в Украине было запущено, добавил Степанов.

За 2020 год в Украине провели такие операции по пересадке органов:

трансплантация сердца – 8;

пересадка печени – 19;

трансплантация почки – 91.

То есть осуществлено 118 операций, тогда как в 2019 году – 78.

В следующем году Украина увеличит количество трансплантаций минимум вдвое – не менее 250 пересадок жизненно важных органов, заявил министр.

Ранее во Львове впервые в истории Украины была проведена операция по пересадке поджелудочной железы от посмертного донора.

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Кроме того, в Киеве впервые провели операцию по пересадке сердца.

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