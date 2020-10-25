Українська
$ 28,27
33,41
  1. Последние новости Украины

Ниже, чем в 2015: ЦИК объявил данные по явке на местных выборах

25 октября, 22:45

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Больше всего людей проголосовало в Тернопольской области

Центральная избирательная комиссия обнародовала предварительные данные по явке избирателей на местных выборах в Украине. В воскресенье, 25 октября, проголосовало 37% избирателей.

Реклама

Об этом сообщил глава ЦИК Олег Диденко.

Он также поблагодарил всех, кто пришел сегодня на избирательные участки.

"По состоянию на 21:42 ЦИК получил информацию от 97% территориальных избирательных комиссий, то есть почти полную. По нашей информации явка составила 37%", – рассказал глава ЦИК.

Он добавил, что по сравнению с местными выборами 2015 года явка упала – тогда на голосование пришли 46,6% избирателей.

В тренде
КИУ прогнозирует длительный процесс подсчета голосов на местных выборах
Реклама

Диденко уточнил, что самая высокая явка зафиксирована в Тернопольской области – 46,67%, самая низкая – в Донецкой области (31,77%).

Ранее мы сообщали, что по состоянию на 13:00 самая высокая явка была зафиксирована в Одесской области – 26%.

Напомним, Комитет избирателей Украины считает, что процесс подсчета голосов на местных выборах может затянуться очень надолго, в частности из-за избирательной борьбы и несовершенства законодательства.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Реклама

ЦИК явка местные выборы выборы 2020
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Местные выборы: все подробности голосования и первые результаты
Местные выборы: все подробности голосования и первые результатыУкраина
Экзитпол онлайн: смотрим прямую трансляцию объявления результатов
Экзитпол онлайн: смотрим прямую трансляцию объявления результатовУкраина
Россия устроила боевикам большую проверку в
Россия устроила боевикам большую проверку в "Л/ДНР"Донбасс
Демарш Femen на выборах: что произошло с девушкой, которая разделась перед Зеленским
Демарш Femen на выборах: что произошло с девушкой, которая разделась перед ЗеленскимУкраина
В Раде готовят новую налоговую реформу
В Раде готовят новую налоговую реформуЭкономика
Местные выборы 2020: инструкция для избирателя
Местные выборы 2020: инструкция для избирателяУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять