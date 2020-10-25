Ниже, чем в 2015: ЦИК объявил данные по явке на местных выборах

Центральная избирательная комиссия обнародовала предварительные данные по явке избирателей на местных выборах в Украине. В воскресенье, 25 октября, проголосовало 37% избирателей.
Об этом сообщил глава ЦИК Олег Диденко.
Он также поблагодарил всех, кто пришел сегодня на избирательные участки.
"По состоянию на 21:42 ЦИК получил информацию от 97% территориальных избирательных комиссий, то есть почти полную. По нашей информации явка составила 37%", – рассказал глава ЦИК.
Он добавил, что по сравнению с местными выборами 2015 года явка упала – тогда на голосование пришли 46,6% избирателей.
Диденко уточнил, что самая высокая явка зафиксирована в Тернопольской области – 46,67%, самая низкая – в Донецкой области (31,77%).
Ранее мы сообщали, что по состоянию на 13:00 самая высокая явка была зафиксирована в Одесской области – 26%.
Напомним, Комитет избирателей Украины считает, что процесс подсчета голосов на местных выборах может затянуться очень надолго, в частности из-за избирательной борьбы и несовершенства законодательства.
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