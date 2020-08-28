НКРЕКП полегшила споживачам можливість зміни постачальника газу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зобов'язала операторів газорозподільних мереж (облгази) зазначати EIC-код споживача в електронному кабінеті та платіжці. Відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні 26 серпня.

EIC-код необхідний споживачу, якщо він хоче змінити постачальника. Цей персональний газовий номер, який має кожне приміщення, куди підведені газові труби, необхідно надати новому постачальнику. Однак низка облгазів задля утримання клієнтів припинили друкувати код на платіжках, як це було раніше.

"На постійній основі в особистих кабінетах (за наявності) та щомісячно в платіжному документі побутового споживача зазначає його EICкод (за наявності) його точки комерційного обліку", — такі зміни комісія внесла до Кодексу газорозподільних мереж, який регламентує роботу облгазів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що клієнти низки постачальників газу, які вчасно не публікували ціни на газ на поточний місяць, звернулися зі скаргами до НКРЕКП. Регулятор у відповідь звенувся до постачальників з вимогою виконати вимоги нового ринку газу і опублікувати тарифи.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні запрацював ринок газу для населення, на якому клієнт сам може обирати постачальника залежно від ціни та сервісу. Постачальники газу, зі свого боку, зобов'язані до початку місяця постачання публікувати актуальні ціни.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама