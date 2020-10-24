"Ночь выборов с Савиком Шустером": зрители узнают данные 12 экзитполов

В воскресенье, 25 октября, в день проведения местных выборов в Украине, в 19:30 на телеканале "Украина 24" пройдет спецвыпуск "Ночь выборов с Савиком Шустером".

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Совместно с телеканалом "Украина 24" студия Савика Шустера заказала независимые экзитполы в 12 городах Украины: Киеве, Днепре, Харькове, Мариуполе, Одессе, Николаеве, Кривом Роге, Черновцах, Ужгороде, Львове, Виннице и Черкассах.

Зрители узнают данные опросов после закрытия участков. В эфире эксклюзивной программы влиятельные политики, лидеры и кандидаты после завершения избирательной кампании будут отвечать за свои слова и обещания.

"Сегодня" подготовили для вас видеоинструкцию, как голосовать – сколько бюллетеней вы получите и как правильно проставить в них отметки.

Каждый избиратель, даже тот, кто не интересуется политикой, должен знать, почему стоит прийти на избирательные участки и как правильно реализовать свое право голоса. Рассказываем, что зависит от вашего голоса и почему реализация права избирателя важна.

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