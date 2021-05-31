Ночью холод, а днем – дожди: какой будет погода в первый день лета

Завтра жителям нескольких областей не повезет – ожидаются сильные ливни и неприятный ветер

Прогноз погоды на 25 мая / Фото: Getty Images

Календарное лето начнется в Украине с дождей и без жары. 1 июня будет мокро в большинстве областей, а к этому добавится сильный ветер и не особо летняя температура – ниже 20 градусов.

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Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Видео: Сегодня

Во вторник над Крымом и Приазовьем расположится циклон (карта), который своими атмосферными фронтами намочит значительную часть территории Украины.

Дожди и местами сильные ливни завтра ожидаются на юге, востоке и в большинстве центральных областей.

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В западных областях небольшие дожди будут чередоваться с прояснениями.

Ожидается сильный ветер восточного и северо-восточного направлений.

Температура воздуха – 13-19 градусов, разве что в Приазовье воздух прогреется до +20.

А ближайшей ночью на севере и западе страны всего 4-8 градусов.

В Киеве завтра без осадков, но свежо: ночью 4-7 градусов, днем 14-17 градусов и порывистый ветер.

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Отметим, май в Украине выдался достаточно дождливым и не особо жарким (за исключением нескольких дней). Наши эксперты – завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух и самый известный народный синоптик Леонид Горбань – рассказали "Сегодня" о прогнозе погоды на лето.